logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією “Українці вже благають про мир за будь-яку ціну”, але є нюанс
commentss НОВИНИ Всі новини

“Українці вже благають про мир за будь-яку ціну”, але є нюанс

Ворог поширює черговий фейк про настрої українців

11 лютого 2026, 20:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда намагається деморалізувати українське суспільство та перекласти відповідальність за продовження війни на українську владу. Для цього використовує згенеровані штучним інтелектом відео, через які просувається наратив про “мир за будь-яку ціну”.

“Українці вже благають про мир за будь-яку ціну”, але є нюанс

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що згенеровані ролики мають схожий візуальний стиль та імітують формат вуличних опитувань серед "пересічних українців". Герої відео висловлюють схожі думки: вони понад усе хочуть завершення війни, але українська влада нібито проти цього. 

Аналітики Центру зауважили, що основна спільна риса цих роликів те, що усі вони повністю згенеровані штучним інтелектом. Це підтверджується перевіркою за допомогою відповідних сервісів. Це черговий приклад використання Росією технологій штучного інтелекту в інформаційній війні проти України. 

“Мета кампанії — деморалізувати українське суспільство та перекласти відповідальність за продовження війни на українську владу. У такий спосіб ворог прагне спричинити суспільний тиск на військово-політичне керівництво України та змусити її до поступок”, — наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на тлі європейської допомоги російська пропаганда поширює фейк — нібито “українці продають в інтернеті генератори, передані з Польщі та Грузії”. У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що як “доказ” ворог показує скриншоти з маркетплейсів. Насправді, як зазначили у Центрі, гуманітарні генератори передаються адресно через офіційні структури й перебувають під контролем до кінцевого отримувача. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17160
Теги:

Новини

Всі новини