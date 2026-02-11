“Українці вже благають про мир за будь-яку ціну”, але є нюанс

Російська пропаганда намагається деморалізувати українське суспільство та перекласти відповідальність за продовження війни на українську владу. Для цього використовує згенеровані штучним інтелектом відео, через які просувається наратив про “мир за будь-яку ціну”.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що згенеровані ролики мають схожий візуальний стиль та імітують формат вуличних опитувань серед "пересічних українців". Герої відео висловлюють схожі думки: вони понад усе хочуть завершення війни, але українська влада нібито проти цього.

Аналітики Центру зауважили, що основна спільна риса цих роликів те, що усі вони повністю згенеровані штучним інтелектом. Це підтверджується перевіркою за допомогою відповідних сервісів. Це черговий приклад використання Росією технологій штучного інтелекту в інформаційній війні проти України.

“Мета кампанії — деморалізувати українське суспільство та перекласти відповідальність за продовження війни на українську владу. У такий спосіб ворог прагне спричинити суспільний тиск на військово-політичне керівництво України та змусити її до поступок”, — наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на тлі європейської допомоги російська пропаганда поширює фейк — нібито “українці продають в інтернеті генератори, передані з Польщі та Грузії”. У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що як “доказ” ворог показує скриншоти з маркетплейсів. Насправді, як зазначили у Центрі, гуманітарні генератори передаються адресно через офіційні структури й перебувають під контролем до кінцевого отримувача.



