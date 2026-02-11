"Украинцы уже умоляют о мире любой ценой", но есть нюанс

Российская пропаганда пытается деморализовать украинское общество и переложить ответственность за продолжение войны на украинские власти. Для этого использует сгенерированные искусственным интеллектом видео, через которые продвигается нарратив о "мире любой ценой".

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что сгенерированные ролики имеют схожий визуальный стиль и имитируют формат уличных опросов среди рядовых украинцев. Герои видео высказывают схожие мнения: они больше всего хотят завершения войны, но украинские власти якобы против этого.

Аналитики Центра отметили, что основная общая черта этих роликов в том, что все они полностью сгенерированы искусственным интеллектом. Это подтверждается проверкой посредством соответствующих сервисов. Это очередной пример использования Россией технологий искусственного интеллекта в информационной войне против Украины.

"Цель кампании — деморализовать украинское общество и переложить ответственность за продолжение войны на украинскую власть. Таким образом враг стремится повлиять на общественное давление на военно-политическое руководство Украины и заставить ее к уступкам", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

