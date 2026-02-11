logo

Главная Новости Общество Война с Россией "Украинцы уже умоляют о мире любой ценой", но есть нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украинцы уже умоляют о мире любой ценой", но есть нюанс

Враг распространяет очередной фейк о настроениях украинцев

11 февраля 2026, 20:17
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда пытается деморализовать украинское общество и переложить ответственность за продолжение войны на украинские власти. Для этого использует сгенерированные искусственным интеллектом видео, через которые продвигается нарратив о "мире любой ценой".

"Украинцы уже умоляют о мире любой ценой", но есть нюанс

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что сгенерированные ролики имеют схожий визуальный стиль и имитируют формат уличных опросов среди рядовых украинцев. Герои видео высказывают схожие мнения: они больше всего хотят завершения войны, но украинские власти якобы против этого.

Аналитики Центра отметили, что основная общая черта этих роликов в том, что все они полностью сгенерированы искусственным интеллектом. Это подтверждается проверкой посредством соответствующих сервисов. Это очередной пример использования Россией технологий искусственного интеллекта в информационной войне против Украины.

"Цель кампании — деморализовать украинское общество и переложить ответственность за продолжение войны на украинскую власть. Таким образом враг стремится повлиять на общественное давление на военно-политическое руководство Украины и заставить ее к уступкам", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на фоне европейской помощи российская пропаганда распространяет фейк — якобы "украинцы продают в интернете генераторы, переданные из Польши и Грузии". В Центре стратегических коммуникаций отметили, что как "доказательство" враг показывает скриншоты из маркетплейсов. На самом деле, как отметили в Центре, гуманитарные генераторы передаются адресно через официальные структуры и находятся под контролем конечного получателя.




Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17160
