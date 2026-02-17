В России малейшие продвижения на фронте представляют как большие успехи, однако часто выдают мнимое за действительное, спеша отчитаться о захвате населенного пункта, за который на самом деле еще ведутся бои. Затем приходится на широкую общественность опровергать представленную информацию.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что пропагандистские ресурсы РФ вынуждены опровергать свои сообщения о захвате российскими войсками украинских городов.

Аналитики ЦПД рассказали, как одно из государственных российских информагентств обнародовало малозаметное сообщение, что по просьбе минобороны РФ "аннулировало" новость со ссылкой на начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о "полном контроле" над южной частью Мирнограда в Донецкой области.

К тому же российские пропагандистские TG-каналы сообщают, что войска РФ не контролируют Купянск-Узловой в Харьковской области.

"Итак, в РФ фактически признали, что Герасимов врал Путину о ситуации на фронте и захвате украинских городов", — объяснили в ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская пропаганда пытается переложить ответственность за волну насилия в школах России на Украину и так называемых внешних кураторов. Речь идет об инцидентах, когда подростки нападали на одноклассников и учителей, используя холодное оружие, легковоспламеняющиеся вещества, пневматическое оружие и т.д. Однако это типичный прием российской пропаганды искать "украинский след" в преступлениях внутри страны.



