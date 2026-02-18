logo

Решение Путина изменило все: что действительно происходило на переговорах в Женеве
НОВОСТИ

Решение Путина изменило все: что действительно происходило на переговорах в Женеве

Народная депутат Скороход объяснила истинные намерения РФ в Женеве

18 февраля 2026, 14:35
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Мирные переговоры в Женеве (17-18 февраля), по оценкам представителей украинской стороны, были интенсивными и предметными. Конечная цель Украины неизменна – справедливый и устойчивый мир. В Верховной Раде рассказали, каковы были намерения российской стороны.

Решение Путина изменило все: что действительно происходило на переговорах в Женеве

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что РФ будет пытаться затянуть или вообще сорвать переговоры, но не своими руками.

"Вот теперь нам и стало известно, каким образом это происходит: к переговорам в Женеве, которые должны быть выдающимися на мирном треке, к составу российской делегации присоединился Мединский, который вел переговоры в Беларуси и Стамбуле в 2022 году. Персона, которая, по сути, является красной тряпкой для всех переговорщиков с нашей стороны”, — сообщила народная депутат.

По ее словам, возвращение российского переговорщика создало прецедент "недоговороспособной Украины", которая вроде бы снова срывает переговорный процесс.

"Этот трюк нужен РФ для того, чтобы это увидели США и, в конце концов, постепенно выходили из переговорного процесса вместе с гарантиями, которые они обещали предоставить", — отметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России наименьшие продвижения на фронте преподносят как большие успехи, однако часто выдают мнимое за действительное, спеша отчитаться о захвате населенного пункта, за который на самом деле еще ведутся бои. Затем приходится на широкую общественность опровергать представленную информацию.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что пропагандистские ресурсы РФ вынуждены опровергать свои сообщения о захвате российскими войсками украинских городов.



Источник: https://t.me/golosSkorokhod/418
