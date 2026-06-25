Україну попередили про страшну поразку у війні: озвучено приголомшливий прогноз

Заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринська заявила, що Україна змогла змінити динаміку війни з Росією та створила сприятливий момент для подальших дій. Водночас вона наголосила, що це "вікно можливостей" не залишатиметься відкритим безкінечно, тому міжнародні партнери мають максимально використати цей період для підтримки Києва.

Фото: з відкритих джерел

Про це Шекеринська сказала під час виступу на Конференції з питань відновлення України, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, Україні вдалося перехопити ініціативу у війні, що проявляється не лише у розвитку подій на лінії фронту, а й у можливості завдавати ударів по важливих цілях на території Росії, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі.

Шекеринська також звернула увагу на характер дій Росії. На її думку, масовані атаки на цивільні об'єкти свідчать не про силу Кремля, а про його слабкість і небажання досягати військових цілей чесними методами.

"Ми також бачимо це, аналізуючи поведінку Росії. Щоразу, коли вони бачать слабкість, саме тоді вони завдають удару. Вони націлюються на цивільну інфраструктуру, на енергетичну інфраструктуру, вони завдали удару по релігійному об'єкту, що входить до списку ЮНЕСКО. Тобто, після всіх тих похвал на адресу християнства та православ’я, вони в підсумку бомблять священне місце. Але це не є ознакою їхньої сили. Це ознака їхньої слабкості", — сказала Шекеринська.

Вона підкреслила, що нинішні успіхи стали можливими завдяки стійкості українців, їхній винахідливості, бойовому досвіду, новим підходам до ведення війни та своєчасній міжнародній підтримці.

Водночас посадовиця НАТО наголосила, що сприятливий момент не триватиме безкінечно.

"Такі вікна можливостей створюються ціною багатьох жертв, але вони не залишатимуться відкритими вічно. Отже, моє головне послання полягає в тому, що ми маємо скористатися цією нагодою і підтримувати Україну в її пріоритетах", — підсумувала заступниця генсека НАТО.

Портал "Коментарі" вже писав, що ситуація на тимчасово окупованому Кримському півострові стрімко погіршується і може перейти у критичну фазу найближчим часом. Таку оцінку висловив журналіст та аналітик-міжнародник Олександр Демченко.