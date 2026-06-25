Путін усіх кинув: озвучено приголомшливу заяву про пекло у Криму за лічені дні

Ситуація на тимчасово окупованому Кримському півострові стрімко погіршується і може перейти у критичну фазу найближчим часом. Таку оцінку висловив журналіст та аналітик-міжнародник Олександр Демченко.

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За його словами, українські Сили оборони продовжують системно завдавати ударів по військовій інфраструктурі Росії в окупованому Криму. На його думку, це суттєво ускладнює логістику російських військ і поступово ізолює півострів.

Демченко зазначив, що жителі Криму вже стикаються з низкою серйозних проблем. Зокрема, регулярно припиняється рух через Кримський міст, у низці населених пунктів спостерігається дефіцит пального, виникають перебої з електропостачанням, а проблема нестачі води залишається невирішеною. Крім того, не працюють поромні переправи, що ще більше ускладнює транспортне сполучення.

На думку аналітика, Кремль не приділяє належної уваги безпеці людей, яких Росія переселила до окупованого Криму після захоплення півострова.

"Путін реально всіх кинув. Йому потрібна картинка. Він хоче розповідати в ООН, що в Криму гуманітарна катастрофа. Але є одне але. Згідно з Женевськими конвенціями та сторона, яка окупувала чужу територію, відповідальна за все місцеве населення, цивільні та нецивільні об'єкти на цій території. Тому Росія вже зараз має забезпечувати евакуацію. Цього немає", – зазначив Демченко.

Він наголосив, що саме держава-окупант відповідно до міжнародного гуманітарного права несе відповідальність за цивільне населення на окупованій території та повинна забезпечувати його безпеку.

Журналіст також вважає, що для громадян Росії та осіб, які співпрацюють з окупаційною владою, найкращим рішенням буде залишити Крим якнайшвидше. За його оцінкою, розвиток подій свідчить про те, що гуманітарна та логістична ситуація на півострові може різко погіршитися вже найближчими днями.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася на Алясці 15 серпня минулого року, сторони не досягли жодних домовленостей щодо України.