Путин всех бросил: озвучено впечатляюще заявление об аде в Крыму за считанные дни

Ситуация на временно оккупированном Крымском полуострове стремительно ухудшается и может перейти в критическую фазу в ближайшее время. Такую оценку высказал журналист и аналитик-международник Александр Демченко.

Фото: из открытых источников

По его словам, украинские Силы обороны продолжают системно наносить удары по военной инфраструктуре России в оккупированном Крыму. По его мнению, это существенно усложняет логистику российских войск и постепенно изолирует остров.

Демченко отметил, что жители Крыма уже сталкиваются с рядом серьезных проблем. В частности, регулярно прекращается движение через Крымский мост, в ряде населенных пунктов наблюдается дефицит горючего, возникают перебои с электроснабжением, а проблема нехватки воды остается нерешенной. Кроме того, не работают паромные переправы, что еще больше усложняет транспортное сообщение.

По мнению аналитика, Кремль не уделяет должного внимания безопасности людей, которых Россия переселила в оккупированный Крым после захвата полуострова.

"Путин реально всех бросил. Ему нужна картинка. Он хочет рассказывать в ООН, что в Крыму гуманитарная катастрофа. Но есть одно но. Согласно Женевским конвенциям и сторона, которая оккупировала чужую территорию, ответственная за все местное население, гражданские и негражданские объекты на этой территории. Поэтому Россия уже сейчас должна."

Он подчеркнул, что именно государство-оккупант в соответствии с международным гуманитарным правом несет ответственность за гражданское население на оккупированной территории и должно обеспечивать его безопасность.

Журналист также считает, что для граждан России и лиц, сотрудничающих с оккупационными властями, лучшим решением будет покинуть Крым как можно быстрее. По его оценке, развитие событий свидетельствует о том, что гуманитарная и логистическая ситуация на полуострове может резко ухудшиться в ближайшие дни.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшейся на Аляске 15 августа прошлого года, стороны не достигли никаких договоренностей по Украине.