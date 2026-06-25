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Украину предупредили о страшном поражении в войне: озвучен потрясающий прогноз

Украина смогла перехватить инициативу в войне, которая проявляется как на фронте, так и в ударах по Москве и Санкт-Петербургу

25 июня 2026, 17:05
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Клименко Елена

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская заявила, что Украина смогла изменить динамику войны с Россией и создала благоприятный момент для дальнейших действий. В то же время, она подчеркнула, что это "окно возможностей" не будет оставаться открытым бесконечно, поэтому международные партнеры должны максимально использовать этот период для поддержки Киева.

Украину предупредили о страшном поражении в войне: озвучен потрясающий прогноз

Фото: из открытых источников

Об этом Шекеринская сказала во время выступления на Конференции по восстановлению Украины, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, Украине удалось перехватить инициативу в войне, которая проявляется не только в развитии событий на линии фронта, но и в возможности наносить удары по важным целям на территории России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге.

Шекеринская также обратила внимание на характер действий России. По ее мнению, массированные атаки на гражданские объекты свидетельствуют не о силе Кремля, а о его слабости и нежелании добиваться военных целей честными методами.

"Мы также видим это, анализируя поведение России. Каждый раз, когда они видят слабость, именно тогда они наносят удар. Они нацеливаются на гражданскую инфраструктуру, на энергетическую инфраструктуру, они нанесли удар по религиозному объекту, входящему в список ЮНЕСКО. То есть, после всех тех похвал в адрес это христианство и православие". признаком их силы. Это признак их слабости", — сказала Шекеринская.

Она подчеркнула, что нынешние успехи стали возможны благодаря устойчивости украинцев, их изобретательности, боевому опыту, новым подходам к ведению войны и своевременной международной поддержке.

В то же время чиновник НАТО подчеркнула, что благоприятный момент не будет продолжаться бесконечно.

"Такие окна возможностей создаются ценой многих жертв, но они не будут оставаться открытыми вечно. Итак, мое главное послание состоит в том, что мы должны воспользоваться этой возможностью и поддерживать Украину в ее приоритетах", — подытожила заместитель генсека НАТО.

Портал "Комментарии" уже писал , что ситуация на временно оккупированном Крымском полуострове стремительно ухудшается и может перейти в критическую фазу в ближайшее время. Такую оценку высказал журналист и аналитик-международник Александр Демченко.



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