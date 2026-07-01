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Україну попередили про можливу масовану атаку: які регіони можуть опинитися під ударом

Моніторингові спільноти повідомляють про ознаки підготовки Росією одного з наймасштабніших комбінованих ударів останнім часом

1 липня 2026, 11:35
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Кравцев Сергей

У ніч з 1 на 2 липня Росія може здійснити масштабну комбіновану атаку по території України із застосуванням великої кількості ракет та ударних безпілотників. Про це повідомили українські моніторингові спільноти, які відстежують активність російських військ та авіації.

Україну попередили про можливу масовану атаку: які регіони можуть опинитися під ударом

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За попередньою інформацією, зафіксовано переміщення берегових ракетних комплексів "Бастіон" на території тимчасово окупованого Криму. Такі дані можуть свідчити про підготовку до завдання нових ударів по українській території.

Монітори стверджують, що серед можливих цілей можуть опинитися об'єкти газової інфраструктури, включаючи сховища та інші елементи системи, які забезпечують постачання газу споживачам. Також повідомляється про ризик атак на об'єкти енергетики та комунальної інфраструктури, що може призвести до перебоїв з електропостачанням та водопостачанням, особливо на тлі літньої спеки.

Згідно з опублікованою інформацією, російські війська можуть задіяти значно більше крилатих ракет та безпілотників, ніж під час попередніх масованих обстрілів.

Як пріоритетні напрямки називаються Київ і Київська область, а також західні регіони України. Водночас, офіційного підтвердження цієї інформації з боку Генерального штабу ЗСУ, Повітряних сил чи інших державних структур на момент публікації немає.

Українців закликають уважно стежити за повідомленнями офіційних джерел та обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги. Навіть якщо прогнози моніторингових каналів не завжди підтверджуються повністю, подібні повідомлення ґрунтуються на аналізі активності російських військ і можуть бути додатковим попередженням про потенційну загрозу.

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