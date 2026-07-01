Украину предупредили о возможной массированной атаке: какие регионы могут оказаться под ударом

В ночь с 1 на 2 июля Россия может осуществить масштабную комбинированную атаку по территории Украины с применением большого количества ракет и ударных беспилотников. Об этом сообщили украинские мониторинговые сообщества, отслеживающие активность российских войск и авиации.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По предварительной информации, зафиксировано перемещение береговых ракетных комплексов "Бастион" на территории временно оккупированного Крыма. Такие данные могут свидетельствовать о подготовке к нанесению новых ударов по украинской территории.

Мониторы утверждают, что среди вероятных целей могут оказаться объекты газовой инфраструктуры, включая хранилища и другие элементы системы, обеспечивающие поставки газа потребителям. Также сообщается о риске атак на объекты энергетики и коммунальной инфраструктуры, что может привести к перебоям с электроснабжением и водоснабжением, особенно на фоне летней жары.

Согласно опубликованной информации, российские войска могут задействовать значительно больше крылатых ракет и беспилотников, чем во время предыдущих массированных обстрелов.

В качестве приоритетных направлений называются Киев и Киевская область, а также западные регионы Украины. Вместе с тем официального подтверждения этой информации со стороны Генерального штаба ВСУ, Воздушных сил или других государственных структур на момент публикации нет.

Украинцев призывают внимательно следить за сообщениями официальных источников и обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Даже, если прогнозы мониторинговых каналов не всегда подтверждаются полностью, подобные сообщения основываются на анализе активности российских войск и могут служить дополнительным предупреждением о потенциальной угрозе.

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