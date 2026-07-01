Удары ВСУ подводят Кремль к критическому пределу: западные генералы назвали три условия поражения России

Систематические удары украинских дальнобойных беспилотников и ракет по российской топливной и логистической инфраструктуре все сильнее подрывают возможности Кремля продолжать войну. К такому выводу пришли военные эксперты, комментарии которых опубликовало The Sun.

Удары по России. Фото: из открытых источников

Бывший командующий Армией США в Европе Бен Годжес убежден, что стратегическая инициатива постепенно переходит в Украину. По его словам, российские наступательные операции значительно утратили темп, а Черноморский флот уже не играет той роли, которую Кремль отводил ему в начале войны.

Аналитики связывают это с серией массированных ударов по нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам и другим стратегическим объектам. Как следствие, в десятках российских регионов возникли перебои с горючим, а на отдельных автозаправках уже введены ограничения на продажу.

Параллельно Украина продолжает усиливать изоляцию оккупированного Крыма. Разрушение ключевых транспортных маршрутов и атаки на энергетическую инфраструктуру приводят к перебоям с электроснабжением и затрудняют обеспечение российской группировки на полуострове. Британский эксперт Кир Джайлз считает, что удерживать Крым в Москве становится все труднее.

По мнению Годжеса, решающими для дальнейшего развития событий станут три фактора: способность Украины поддерживать высокий темп дальнобойных ударов, непрерывная технологическая помощь западных союзников и неспособность России создать эффективную защиту своих тыловых объектов.

Отдельным вызовом для Кремля может стать необходимость более масштабной мобилизации жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Если война напрямую коснется наиболее привилегированных слоев населения, внутренняя поддержка российских властей может резко снизиться, считают эксперты.

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