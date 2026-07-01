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Удари ЗСУ підводять Кремль до критичної межі: західні генерали назвали три умови поразки Росії

Атаки по нафтовій інфраструктурі, ізоляція Криму та виснаження тилу можуть змусити Москву заморозити війну, якщо Україна збереже нинішній темп

1 липня 2026, 08:12
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Кравцев Сергей

Систематичні удари українських далекобійних безпілотників і ракет по російській паливній та логістичній інфраструктурі дедалі сильніше підривають можливості Кремля продовжувати війну. Такого висновку дійшли військові експерти, коментарі яких опублікувало видання The Sun.

Удари ЗСУ підводять Кремль до критичної межі: західні генерали назвали три умови поразки Росії

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

Колишній командувач Армії США в Європі Бен Годжес переконаний, що стратегічна ініціатива поступово переходить до України. За його словами, російські наступальні операції значно втратили темп, а Чорноморський флот уже не відіграє тієї ролі, яку Кремль відводив йому на початку війни.

Аналітики пов'язують це із серією масованих ударів по нафтобазах, нафтопереробних заводах та інших стратегічних об'єктах. Як наслідок, у десятках російських регіонів виникли перебої з пальним, а на окремих автозаправках уже запроваджено обмеження на продаж.

Паралельно Україна продовжує посилювати ізоляцію окупованого Криму. Руйнування ключових транспортних маршрутів та атаки на енергетичну інфраструктуру призводять до перебоїв з електропостачанням і ускладнюють забезпечення російського угруповання на півострові. Британський експерт Кір Джайлз вважає, що утримувати Крим Москві стає дедалі важче.

На думку Годжеса, вирішальними для подальшого розвитку подій стануть три фактори: здатність України підтримувати високий темп далекобійних ударів, безперервна технологічна допомога західних союзників та нездатність Росії створити ефективний захист своїх тилових об'єктів.

Окремим викликом для Кремля може стати необхідність масштабнішої мобілізації жителів Москви та Санкт-Петербурга. Якщо війна безпосередньо торкнеться найбільш привілейованих верств населення, внутрішня підтримка російської влади може різко знизитися, вважають експерти.

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Джерело: https://www.the-sun.com/news/16604103/putin-forced-surrender-ukraine-cripples-russia/
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