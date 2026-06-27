У Кремлі назріває розкол: чому Путін не наважується на новий масований удар

Незважаючи на війну проти України, що триває, Росія поки не переходить до масштабних ракетних ударів, які неодноразово прогнозували експерти. Причина цього може бути не у військових можливостях, а у внутрішніх політичних процесах у Кремлі.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Таку оцінку в інтерв'ю ТСН озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, у російському керівництві існують різні підходи до подальшого ведення війни. З одного боку, впливові представники так званої "партії війни", серед яких він назвав міністра закордонних справ Сергія Лаврова та секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева, готові до різкої ескалації та підтримали б завдання нового масованого удару по Україні.

Проте, як стверджує експерт, дедалі помітнішими стають позиції іншої групи, яка вважає за необхідне знизити інтенсивність бойових дій. Головним аргументом стає погіршення економічної ситуації у Росії.

За словами Жданова, у Кремлі зростає розуміння того, що подальше затягування війни все більш руйнівно впливає на економіку країни. Саме тому, вважає він, Володимир Путін почав частіше говорити про можливість переговорного процесу.

Експерт звернув увагу на зміну публічної риторики російського лідера. Якщо ще кілька тижнів тому Кремль заявляв про намір досягти всіх цілей виключно військовим шляхом, то тепер Путін все частіше згадує можливість переговорів, хоч і продовжує наполягати на поверненні до так званих стамбульських домовленостей.

На думку Жданова, подібна зміна акцентів може свідчити про пошук Кремлем варіантів виходу із затяжної війни без подальшого нарощування військової ескалації, яка стає все більш обтяжливою для російської економіки.

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