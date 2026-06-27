В Кремле назревает раскол: почему Путин не решается на новый массированный удар

Несмотря на продолжающуюся войну против Украины, Россия пока не переходит к масштабным ракетным ударам, которые неоднократно прогнозировали эксперты. Причина этого может скрываться не в военных возможностях, а во внутренних политических процессах в Кремле.

Кремль. Фото: из открытых источников

Такую оценку в интервью ТСН озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в российском руководстве существуют разные подходы к дальнейшему ведению войны. С одной стороны, влиятельные представители так называемой "партии войны", среди которых он назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова и секретаря Совбеза Николая Патрушева, готовы к резкой эскалации и поддержали бы нанесение нового массированного удара по Украине.

Однако, как утверждает эксперт, все заметнее становятся позиции другой группы, которая считает необходимым снизить интенсивность боевых действий. Главным аргументом становится ухудшение экономической ситуации в России.

По словам Жданова, в Кремле растет понимание того, что дальнейшее затягивание войны оказывает все более разрушительное влияние на экономику страны. Именно поэтому, считает он, Владимир Путин начал чаще говорить о возможности переговорного процесса.

Эксперт обратил внимание на изменение публичной риторики российского лидера. Если еще несколько недель назад Кремль заявлял о намерении добиться всех целей исключительно военным путем, то теперь Путин все чаще упоминает возможность переговоров, хотя и продолжает настаивать на возвращении к так называемым стамбульским договоренностям.

По мнению Жданова, подобная смена акцентов может свидетельствовать о поиске Кремлем вариантов выхода из затяжной войны без дальнейшего наращивания военной эскалации, которая становится все более обременительной для российской экономики.

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