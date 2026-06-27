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Украина начала масштабную операцию по истощению армии РФ: в США раскрыли детали

Зеленский санкционировал новую кампанию дальнобойных ударов, а первые атаки уже накрыли корабли, ПВО и энергетическую инфраструктуру оккупированного полуострова

27 июня 2026, 08:19
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале новой масштабной кампании по нанесению ударов по военным объектам России на средней и большой дальности. По его словам, операция рассчитана на 40 дней и должна усилить давление на Кремль, вынуждая Москву искать пути завершения войны.

Украина начала масштабную операцию по истощению армии РФ: в США раскрыли детали

Удары по Крыму. Фото: из открытых источников

Одними из первых целей стали объекты во временно оккупированном Крыму. По данным Службы безопасности Украины, беспилотники атаковали кабельные суда "Волга" и "Вятка", находившиеся возле судостроительного завода "Затока" в районе Керчи. Кроме того, под удар попали грузопассажирский паром "Петропавловск" и радиолокационная станция зенитного комплекса С-400. Сообщается, что на кораблях вспыхнули пожары.

Спутниковая система NASA FIRMS также зафиксировала тепловые аномалии в районе судоверфи, что может свидетельствовать о последствиях атаки.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что украинские дроны одновременно нанесли удары по нескольким радиолокационным станциям и электроподстанциям в разных районах оккупированного полуострова. Среди поражённых объектов – станции СТ-68У, "Имбирь", а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая работу российских военных объектов.

Местные телеграм-каналы также сообщали об ударах по военному аэродрому под Керчью, топливозаправщикам и железнодорожной инфраструктуре.

По оценке аналитиков Института изучения войны, подобные действия являются частью системной кампании по разрушению логистики российских войск в Крыму и ослаблению их возможностей по обеспечению группировки на юге Украины.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-26-2026/
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