Дроны устроили бессонную ночь России: что оказалось под ударом

В ночь на 26 июня российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотников. Взрывы прозвучали сразу в нескольких областях, в том числе вблизи Москвы, Тульской области и временно оккупированном Крыму. Одной из главных целей стал химический комбинат "Азот" в Новомосковске, играющий важную роль в производстве продукции двойного назначения.

Дрон. Фото: из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны начали отбивать атаку около двух часов ночи. По его словам, к утру якобы были сбиты 36 беспилотников. Из-за угрозы ударов временные ограничения вводились в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево, что повлияло на график авиарейсов.

В то же время, наиболее интенсивные взрывы, по сообщениям местных жителей и мониторинговых ресурсов, раздавались возле предприятия "Азот" в Тульской области. Очевидцы сообщали о многочасовой работе беспилотников, перебоях с электроснабжением и резком запахе аммиака, который ощущался в городе после атаки. Впоследствии губернатор региона Дмитрий Миляев подтвердил факт удара дронов.

Также взрывы прогремели в районе Керченской паромной переправы в оккупированном Крыму. По словам местных жителей, после серии взрывов в воздухе чувствовался запах гари.

Химический завод "Азот" считается одним из самых крупных предприятий отрасли в России. Кроме производства минеральных удобрений, аммиака, азотной кислоты и метанола предприятие обеспечивает сырьем производства, связанные с изготовлением взрывчатых веществ и боеприпасов, что делает его стратегически важным объектом.

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