У США нарешті прокоментували існування "таємної угоди" щодо України

Адміністрація США офіційно спростувала заяви Кремля про нібито досягнуті домовленості щодо війни в Україні під час саміту на Алясці. Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що переговори між Вашингтоном і Москвою завершилися без будь-яких угод, а сторони лише обмінялися пропозиціями.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

За словами Рубіо, російська делегація представила власне бачення можливого врегулювання війни, яке, серед іншого, передбачало закріплення контролю Росії над Донбасом. Однак американська сторона не погодилася із запропонованими умовами, тому говорити про будь-які досягнуті домовленості немає підстав.

Особливої уваги заява Рубіо набула після того, як президент РФ Володимир Путін почав стверджувати, що Москва готова вести переговори виключно на основі нібито узгоджених під час саміту рішень. Вашингтон фактично спростував цю тезу, заявивши, що жодних "угод Аляски" не існує.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російська влада регулярно використовує згадки про неіснуючі домовленості як інструмент інформаційного впливу. Таким чином Кремль прагне створити враження, що саме Росія демонструє готовність до мирних переговорів, тоді як відповідальність за їх відсутність нібито лежить на інших сторонах.

Фактичне спростування цих заяв одним із безпосередніх учасників переговорів може суттєво послабити російську інформаційну кампанію, яка останніми днями активно просуває тезу про існування секретних домовленостей між Москвою та Вашингтоном.

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