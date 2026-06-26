Администрация США официально опровергла заявления Кремля о якобы достигнутых договоренностях о войне в Украине во время саммита на Аляске. Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что переговоры между Вашингтоном и Москвой завершились без каких-либо соглашений, а стороны только обменялись предложениями.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

По словам Рубио, российская делегация представила собственное видение возможного урегулирования войны, которое, в частности, предполагало закрепление контроля России над Донбассом. Однако американская сторона не согласилась с предложенными условиями, поэтому говорить о каких-либо достигнутых договоренностях нет оснований.

Особое внимание заявление Рубио приобрело после того, как президент РФ Владимир Путин начал утверждать, что Москва готова вести переговоры исключительно на основе якобы согласованных в ходе саммита решений. Вашингтон фактически опроверг этот тезис, заявив, что никаких "сделок Аляски" не существует.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские власти регулярно используют упоминания о несуществующих договоренностях как инструменте информационного влияния. Таким образом, Кремль стремится создать впечатление, что именно Россия демонстрирует готовность к мирным переговорам, тогда как ответственность за их отсутствие якобы лежит на других сторонах.

Фактическое опровержение этих заявлений одним из непосредственных участников переговоров может ослабить российскую информационную кампанию, которая в последние дни активно продвигает тезис о существовании секретных договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

Читайте на портале "Комментарии" — Североатлантический альянс переходит к новому этапу укрепления своей оборонной промышленности. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что уже в ближайшее время союзники объявят о масштабных контрактах и стратегических договоренностях, которые должны усилить военный потенциал блока и стать четким сигналом для России.



