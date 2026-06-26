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В США наконец прокомментировали существование "тайного соглашения" по Украине

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что саммит на Аляске не завершился никакими договоренностями, хотя Кремль продолжает ссылаться на вымышленные "соглашения"

26 июня 2026, 08:12
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Кравцев Сергей

Администрация США официально опровергла заявления Кремля о якобы достигнутых договоренностях о войне в Украине во время саммита на Аляске. Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что переговоры между Вашингтоном и Москвой завершились без каких-либо соглашений, а стороны только обменялись предложениями.

В США наконец прокомментировали существование "тайного соглашения" по Украине

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

По словам Рубио, российская делегация представила собственное видение возможного урегулирования войны, которое, в частности, предполагало закрепление контроля России над Донбассом. Однако американская сторона не согласилась с предложенными условиями, поэтому говорить о каких-либо достигнутых договоренностях нет оснований.

Особое внимание заявление Рубио приобрело после того, как президент РФ Владимир Путин начал утверждать, что Москва готова вести переговоры исключительно на основе якобы согласованных в ходе саммита решений. Вашингтон фактически опроверг этот тезис, заявив, что никаких "сделок Аляски" не существует.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские власти регулярно используют упоминания о несуществующих договоренностях как инструменте информационного влияния. Таким образом, Кремль стремится создать впечатление, что именно Россия демонстрирует готовность к мирным переговорам, тогда как ответственность за их отсутствие якобы лежит на других сторонах.

Фактическое опровержение этих заявлений одним из непосредственных участников переговоров может ослабить российскую информационную кампанию, которая в последние дни активно продвигает тезис о существовании секретных договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-25-2026/
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