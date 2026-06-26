Дрони влаштували безсонну ніч Росії: що опинилося під ударом

У ніч на 26 червня російські регіони зазнали масштабної атаки безпілотників. Вибухи пролунали одразу в кількох областях, зокрема поблизу Москви, у Тульській області та в тимчасово окупованому Криму. Однією з головних цілей став хімічний комбінат "Азот" у Новомосковську, який відіграє важливу роль у виробництві продукції подвійного призначення.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що сили протиповітряної оборони почали відбивати атаку близько другої години ночі. За його словами, до ранку нібито було збито 36 безпілотників. Через загрозу ударів тимчасові обмеження вводилися в аеропортах Домодєдово, Внуково та Шереметьєво, що вплинуло на графік авіарейсів.

Водночас найбільш інтенсивні вибухи, за повідомленнями місцевих жителів і моніторингових ресурсів, лунали біля підприємства "Азот" у Тульській області. Очевидці повідомляли про багатогодинну роботу безпілотників, перебої з електропостачанням та різкий запах аміаку, який відчувався в місті після атаки. Згодом губернатор регіону Дмитро Міляєв підтвердив факт удару дронів.

Також вибухи пролунали в районі Керченської поромної переправи в окупованому Криму. За словами місцевих жителів, після серії вибухів у повітрі відчувався запах гару.

Хімічний завод "Азот" вважається одним із найбільших підприємств галузі в Росії. Окрім виробництва мінеральних добрив, аміаку, азотної кислоти та метанолу, підприємство забезпечує сировиною виробництва, пов'язані з виготовленням вибухових речовин і боєприпасів, що робить його стратегічно важливим об'єктом.

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