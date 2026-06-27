Україна розпочала масштабну операцію щодо виснаження армії РФ: у США розкрили деталі

Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок нової масштабної кампанії з завдання ударів по військових об'єктах Росії на середній і великій дальності. За його словами, операція розрахована на 40 днів і має посилити тиск на Кремль, змушуючи Москву шукати шляхи завершення війни.

Удари по Криму. Фото: з відкритих джерел

Однією з перших цілей стали об'єкти в тимчасово окупованому Криму. За даними Служби безпеки України, безпілотники атакували кабельні судна "Волга" та "В'ятка", що знаходилися біля суднобудівного заводу "Затока" в районі Керчі. Крім того, під удар потрапили вантажопасажирський пором "Петропавловськ" та станція радіолокації зенітного комплексу С-400. Повідомляється, що на кораблях спалахнули пожежі.

Супутникова система NASA FIRMS також зафіксувала теплові аномалії в районі судноверфі, що може свідчити про наслідки атаки.

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадьяр" Бровді повідомив, що українські дрони одночасно завдали ударів по кількох станціях радіолокації та електропідстанціям у різних районах окупованого півострова. Серед уражених об'єктів – станції СТ-68У, Імбир, а також енергетична інфраструктура, що забезпечує роботу російських військових об'єктів.

Місцеві телеграм-канали також повідомляли про удари по військовому аеродрому під Керчю, паливозаправникам та залізничній інфраструктурі.

За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, подібні дії є частиною системної кампанії щодо руйнування логістики російських військ у Криму та послаблення їх можливостей щодо забезпечення угруповання на півдні України.

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