Україну можуть поставити перед ультиматумом: розкрито страшний задум Путіна щодо Трампа

Переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російською стороною поки не свідчать про готовність Кремля швидко завершити війну проти України. Навпаки, Москва може розраховувати використати бажання президента США Дональда Трампа продемонструвати дипломатичний результат, щоб домогтися вигідніших для себе умов, заявив політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда.

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За його оцінкою, Володимир Путін не демонструє принципової зміни підходу до війни. Кремль продовжує виходити з переконання, що військовий тиск здатний покращити переговорні позиції Росії. Одночасно Москва намагається поставити під сумнів здатність Києва самостійно визначати умови можливого врегулювання.

"Кремль послідовний у своїх діях. Путін наголошує на тому, що Україна не має необхідної суб'єктності, хоча саме Україна дає відсіч російським наступальним діям вже понад 1650 днів у режимі широкомасштабного вторгнення. Тому розмови про відсутність української суб'єктності не мають нічого спільного з реальністю", — наголосив експерт.

Магда припускає, що російська сторона може намагатися переконати представників Трампа у власній перевазі та неминучості виконання поставлених Кремлем завдань. Розрахунок Москви, за його словами, може полягати в тому, щоб Вашингтон зрештою почав вимагати поступок передусім від України.

"Росіяни роблять достатньо простий розрахунок: приїхав друг Трампа, який донесе Трампу ту думку, ту локшину, яку ми йому повісимо на вуха. А Трамп, за моїми спостереженнями, м'яко кажучи, вибірково використовує те, що йому дають різноманітні безпекові структури", — пояснив він.

Водночас політолог не бачить передумов для швидкого припинення вогню. За його словами, дипломатична активність відбувається паралельно з продовженням російських атак, що ставить під сумнів готовність Москви найближчим часом перейти від максималістських вимог до компромісу.

"На жаль, я не можу сказати, що це реалістично. Ми бачимо це, живучи в режимі постійних обстрілів, постійних ударів по Україні. Навіть те, що Кушнер і Віткофф не прилетіли, а приїхали потягом, — це теж достатньо показово", — резюмував Євген Магда.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що переговори щодо завершення війни не принесли прориву, однак і сценарію, за якого Україну змушували б до капітуляції чи односторонніх територіальних поступок, не сталося. Наразі позиції Києва та Москви залишаються несумісними, тому бойові дії триватимуть доти, доки не зміняться умови. Таку думку висловив політолог і військовослужбовець Кирило Сазонов.