Дива не сталося: військовий ошелешив задумом Путіна після візиту представників Трампа до Києва

Переговори щодо завершення війни не принесли прориву, однак і сценарію, за якого Україну змушували б до капітуляції чи односторонніх територіальних поступок, не сталося. Наразі позиції Києва та Москви залишаються несумісними, тому бойові дії триватимуть доти, доки не зміняться умови. Таку думку висловив політолог і військовослужбовець Кирило Сазонов.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

За його оцінкою, результати переговорів виявилися приблизно такими, яких можна було очікувати: швидкого миру немає, але й тиску на Україну з вимогою фактичної капітуляції він не побачив.

"Ніхто нас не здав. Ніхто не викручував Україні руки, вимагаючи капітуляції, вивести війська з території Донецької області чи щось подібне. Водночас і оптимісти даремно на щось розраховували. Дива не сталося і статися не могло", — зазначив військовослужбовець.

Сазонов наголошує: головна перешкода полягає в тому, що Київ і Москва бачать завершення війни принципово по-різному. Поки не виникне формула, яку сторони будуть готові прийняти, дипломатичні контакти самі по собі не зупинять бойові дії.

"Учасники переговорів констатували, що мир потрібен усім. Просто всім він потрібен на різних умовах. На цей момент немає такого сценарію, який влаштує Україну і Росію одночасно. Отже, війна продовжується — до зміни умов", — вважає експерт.

Політолог також скептично оцінює здатність Росії найближчим часом досягти вирішального перелому на полі бою. Нещодавно Сазонов уже заявляв, що на низці напрямків українським військам вдалося зупинити російський наступ і подекуди повернути позиції.

На його думку, Путін може розраховувати покращити позиції РФ до кінця року, зокрема на Донеччині, однак реалізувати максималістські плани Москві буде складно. Подальший розвиток подій Сазонов пов'язує не лише з фронтом, а й зі станом російської економіки.

"Схоже, Путін твердо сподівається до 1 січня окупувати всю Донецьку область і виходити на переговори з цієї позиції. Шансів на це, судячи із загальної картини, небагато. Значить, посмикається до кінця зими і, якщо економіка й далі падатиме, піде на переговори з тим, що є. Навесні", — зазначив Сазонов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Сполучені Штати планують наростити виробництво протибалістичних ракет для комплексів Patriot, що має розширити можливості України у протидії російським ударам. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами разом зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.