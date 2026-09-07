Чуда не произошло: военный ошарашил замыслом Путина после визита представителей Трампа в Киев

Переговоры по завершению войны не принесли прорыва, однако и сценария, при котором Украину принуждали бы к капитуляции или односторонним территориальным уступкам, не произошло. Позиции Киева и Москвы остаются несовместимыми, поэтому боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока не изменятся условия. Такое мнение высказал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По его оценке, результаты переговоров оказались примерно такими, каких можно было ожидать: быстрого мира нет, но и давления на Украину с требованием фактической капитуляции он не увидел.

Никто нас не сдал. Никто не выкручивал Украине руки, требуя капитуляции, вывести войска с территории Донецкой области или что-нибудь подобное. В то же время и оптимисты зря на что-то рассчитывали. Чуда не произошло и случиться не могло", — отметил военнослужащий.

Сазонов отмечает: главное препятствие состоит в том, что Киев и Москва видят завершение войны принципиально по-разному. Пока не возникнет формула, которую стороны готовы принять, дипломатические контакты сами по себе не остановят боевые действия.

"Участники переговоров констатировали, что мир нужен всем. Просто всем он нужен на разных условиях. В данный момент нет такого сценария, который устроит Украину и Россию одновременно. Итак, война продолжается – до изменения условий", — считает эксперт.

Политолог также скептически оценивает способность России в ближайшее время добиться решающего перелома в поле боя. Недавно Сазонов уже заявлял, что на ряде направлений украинским войскам удалось остановить российское наступление и кое-где вернуть позиции.

По его мнению, Путин может рассчитывать улучшить позиции РФ до конца года, в частности в Донецкой области, однако реализовать максималистские планы Москве будет сложно. Дальнейшее развитие событий Сазонов связывает не только с фронтом, но и с состоянием российской экономики.

"Похоже, Путин надеется до 1 января оккупировать всю Донецкую область и выходить на переговоры с этой позиции. Шансов на это, судя по общей картине, немного. Значит, подергивается до конца зимы и, если экономика и дальше будет падать, пойдет на переговоры с тем, что есть. Весной", – отметил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Соединенные Штаты планируют нарастить производство противобаллистических ракет для комплексов Patriot, что должно расширить возможности Украины в противодействии российским ударам. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами вместе со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.