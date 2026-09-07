"Ми на це розраховуємо": Зеленський зробив гучну заяву про кардинальні зміни у війні у 2027 році

Сполучені Штати планують наростити виробництво протибалістичних ракет для комплексів Patriot, що має розширити можливості України у протидії російським ударам. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами разом зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, одним із найбільш вразливих місць української системи ППО залишається саме здатність перехоплювати балістичні ракети. Київ продовжує працювати з партнерами над посиленням цього компонента оборони, а відповідні питання планують обговорювати і під час майбутніх міжнародних зустрічей у Норвегії та Канаді.

"Наше слабке місце — це антибалістичні можливості", — наголосив президент/

Українська влада розраховує, що вже у 2027 році американський оборонно-промисловий комплекс суттєво збільшить свої виробничі потужності. Це дозволить випускати більше ракет-перехоплювачів для Patriot, потреба в яких для України залишається високою незалежно від подальшого розвитку ситуації на фронті.

"Ми на це розраховуємо. В будь-якому випадку — дасть Бог, закінчиться війна, але нам це знадобиться", — заявив Зеленський.

Паралельно Україна та США працюють над можливістю отримання ліцензії на виробництво ракет для Patriot. За словами представника Республіканської партії США Бориса Пінкуса, сторони опрацьовують технічні питання, зокрема можливе розташування виробництва та перелік компонентів, які могли б виготовлятися безпосередньо в Україні.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп має обмежений набір важелів, за допомогою яких Вашингтон може змусити російського диктатора Володимира Путіна відмовитися від максималістських вимог щодо України. За таких умов Кремль може спробувати перетворити переговори на своєрідний торг, запропонувавши припинення війни в обмін на економічні бонуси та послаблення санкцій. Таку думку висловив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький, аналізуючи активізацію дипломатичних контактів навколо війни.