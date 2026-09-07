Путін знайшов слабке місце Трампа: експерт попередив про пастку для України після візиту Віткоффа і Кушнера

Президент США Дональд Трамп має обмежений набір важелів, за допомогою яких Вашингтон може змусити російського диктатора Володимира Путіна відмовитися від максималістських вимог щодо України. За таких умов Кремль може спробувати перетворити переговори на своєрідний торг, запропонувавши припинення війни в обмін на економічні бонуси та послаблення санкцій. Таку думку висловив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький, аналізуючи активізацію дипломатичних контактів навколо війни.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ключова проблема для Трампа полягає в тому, що можливості прямого тиску на Москву поступово звужуються. Запровадження додаткових обмежень проти РФ також може виявитися непростим рішенням для американської адміністрації.

"У Трампа не так вже багато залишається механізмів, як він може погрожувати Путіну. А тому залишається не погрожувати, а купувати. А купувати чим? Якимись угодами економічними, зняттям санкцій", — зазначив Голобуцький.

Політтехнолог звернув увагу, що економічна складова дедалі помітніше з'являється поруч із питанням завершення війни. На його думку, Москва може використати зацікавленість Трампа у швидкому зовнішньополітичному результаті та спробувати отримати за свою згоду максимальну ціну.

"Путін розуміє, що Трампу потрібен результат. І якщо він бачить, що його не можуть примусити, то чому він має щось віддавати безкоштовно? Він буде намагатися продати Трампу будь-яку свою поступку максимально дорого", — пояснив експерт.

Саме тому, вважає Голобуцький, Кремль не зацікавлений поспішати з компромісами. Навпаки, російська сторона може підвищувати вимоги, розраховуючи, що бажання Вашингтона отримати домовленість зрештою посилить тиск не на Москву, а на Київ.

"Путін хоче вийти з цієї ситуації абсолютно на своїх умовах. Для нього головне — щоб поступалася Україна, а Росія при цьому отримала ще й можливість домовитися зі Сполученими Штатами про економічні речі", — наголосив Голобуцький.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна наближається до складного етапу війни, який потребує планування на роки вперед, а не розрахунку на швидке завершення бойових дій. Таку думку висловив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, критикуючи підхід влади до оборони, розвитку озброєнь та внутрішньої політики.