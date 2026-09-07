Путин нашел слабое место Трампа: эксперт предупредил о ловушке для Украины после визита Виткоффа и Кушнера

Президент США Дональд Трамп имеет ограниченный набор рычагов, посредством которых Вашингтон может заставить российского диктатора Владимира Путина отказаться от максималистских требований по Украине. В таких условиях Кремль может попытаться превратить переговоры в своеобразный торг, предложив прекращение войны в обмен на экономические бонусы и ослабление санкций. Такое мнение высказал политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий, анализируя активизацию дипломатических контактов вокруг войны.

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По его словам, ключевая проблема для Трампа состоит в том, что возможности прямого давления на Москву постепенно сужаются. Введение дополнительных ограничений против РФ также может оказаться непростым решением для американской администрации.

"У Трампа не так уж много остается механизмов, как он может угрожать Путину. Поэтому остается не угрожать, а покупать. А покупать чем? Какими-то экономическими соглашениями, снятием санкций", — отметил Голобуцкий.

Политтехнолог обратил внимание, что экономическая составляющая все заметнее появляется рядом с вопросом завершения войны. По его мнению, Москва может использовать интерес Трампа в быстром внешнеполитическом результате и попытаться получить за свое согласие максимальную цену.

"Путин понимает, что Трампу нужен результат. И если он видит, что его не могут заставить, то почему он должен что-то отдавать бесплатно? Он будет пытаться продать Трампу любую свою уступку максимально дорого", – объяснил эксперт.

Именно поэтому, считает Голобуцкий, Кремль не заинтересован в спешке с компромиссами. Напротив, российская сторона может повышать требования, рассчитывая, что желание Вашингтона получить договоренность в конечном счете усилит давление не на Москву, а на Киев.

"Путин хочет выйти из сложившейся ситуации абсолютно на своих условиях. Для него главное, чтобы уступала Украина, а Россия при этом получила еще и возможность договориться с Соединенными Штатами об экономических вещах", — подчеркнул Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Украина приближается к сложному этапу войны, который нуждается в планировании на годы вперед, а не расчете на скорое завершение боевых действий. Такое мнение высказал бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян, критикуя подход власти к обороне, развитию вооружений и внутренней политике.