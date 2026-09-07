Соединенные Штаты планируют нарастить производство противобаллистических ракет для комплексов Patriot, что должно расширить возможности Украины в противодействии российским ударам. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами вместе со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, одним из самых уязвимых мест украинской системы ПВО остается именно способность перехватывать баллистические ракеты. Киев продолжает работать с партнерами по усилению этого компонента обороны, а соответствующие вопросы планируют обсуждать и во время предстоящих международных встреч в Норвегии и Канаде.

"Наше слабое место — это антибаллистические возможности", — подчеркнул президент.

Украинские власти рассчитывают, что уже в 2027 году американский оборонно-промышленный комплекс существенно увеличит свои производственные мощности. Это позволит выпускать больше ракет-перехватчиков для Patriot, потребность в которых для Украины остается высокой вне зависимости от дальнейшего развития ситуации на фронте.

"Мы на это рассчитываем. В любом случае даст Бог, закончится война, но нам это понадобится", — заявил Зеленский.

Параллельно Украина и США работают над возможностью получения лицензии на производство ракет Patriot. По словам представителя Республиканской партии США Бориса Пинкуса, стороны прорабатывают технические вопросы, в частности, возможное расположение производства и перечень компонентов, которые могли бы производиться непосредственно в Украине.

Портал "Комментарии" уже писал? что президент США Дональд Трамп имеет ограниченный набор рычагов, с помощью которых Вашингтон может заставить российского диктатора Владимира Путина отказаться от максималистских требований по Украине. В таких условиях Кремль может попытаться превратить переговоры в своеобразный торг, предложив прекращение войны в обмен на экономические бонусы и ослабление санкций. Такое мнение высказал политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий, анализируя активизацию дипломатических контактов вокруг войны.