Украину могут поставить перед ультиматумом: раскрыт страшный замысел Путина относительно Трампа

Переговоры американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с российской стороной пока не свидетельствуют о готовности Кремля быстро завершить войну против Украины. Напротив, Москва может рассчитывать использовать желание президента США Дональда Трампа продемонстрировать дипломатический результат, чтобы добиться более выгодных для себя условий , заявил политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда.

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По его оценке Владимир Путин не демонстрирует принципиального изменения подхода к войне. Кремль продолжает исходить из убеждения, что военное давление способно улучшить переговорные позиции России. Одновременно Москва пытается подвергнуть сомнению способность Киева самостоятельно определять условия возможного урегулирования.

"Кремль последовательный в своих действиях. Путин подчеркивает, что у Украины нет необходимой субъектности, хотя именно Украина дает отпор российским наступательным действиям уже более 1650 дней в режиме широкомасштабного вторжения. Поэтому разговоры об отсутствии украинской субъектности не имеют ничего общего с реальностью", — подчеркнул эксперт.

Магда предполагает, что российская сторона может пытаться убедить представителей Трампа в собственном превосходстве и неизбежности выполнения поставленных Кремлем задач. Расчет Москвы, по его словам, может заключаться в том, чтобы Вашингтон в конце концов потребовал уступок прежде всего от Украины.

"Россияне производят достаточно простой расчет: приехал друг Трампа, который донесет Трампу ту мысль, ту лапшу, которую мы ему повесим на уши. А Трамп, по моим наблюдениям, мягко говоря, избирательно использует то, что ему дают разнообразные структуры безопасности", — пояснил он.

В то же время, политолог не видит предпосылок для быстрого прекращения огня. По его словам, дипломатическая активность происходит параллельно с продолжением российских атак, что ставит под вопрос готовность Москвы в ближайшее время перейти от максималистских требований к компромиссу.

"К сожалению, я не могу сказать, что это реалистично. Мы видим это, живя в режиме постоянных обстрелов, постоянных ударов по Украине. Даже то, что Кушнер и Виткофф не прилетели, а приехали поездом, это тоже достаточно показательно", — резюмировал Евгений Магда.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что переговоры по завершению войны не принесли прорыва, однако и сценария, при котором Украину принуждали бы к капитуляции или односторонним территориальным уступкам, не произошло. Позиции Киева и Москвы остаются несовместимыми, поэтому боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока не изменятся условия. Такое мнение высказал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.