Українську балістичну ракету FP-7 можуть застосувати на фронті: коли саме

Українська балістична ракета FP-7, що позиціонується як доступніша альтернатива американським комплексам ATACMS, може дебютувати на полі бою вже за кілька тижнів. За словами генеральної директорки компанії-розробника Fire Point Ірини Терех, наразі вітчизняна розробка проходить фінальну стадію кодифікації оборонним відомством після успішної серії тестових запусків.

Ілюстративне фото

"Українська балістична ракета FP-7 може вперше застосуватися в бою вже наприкінці вересня — на початку жовтня", — оптимістично спрогнозувала терміни першого реального удару керівниця компанії Fire Point Ірина Терех.

За її словами, зброя вже пройшла серйозну практичну перевірку та довела свою працездатність під час попередніх тестів.

"Компанія вже провела близько 15 випробувальних пусків, — деталізувала очільниця підприємства поточний стан проєкту, — а зараз ракета проходить кодифікацію в Міноборони".

Нова зброя створювалася під конкретні тактичні потреби Збройних Сил України, де ключовим фактором є баланс між руйнівною силою, дальністю та собівартістю виробництва. Військові інженери проєктували FP-7 як раціональну та значно дешевшу заміну західним ракетним системам ATACMS, що дозволить уражати ворожі наземні об'єкти на дистанціях від 200 до 300 кілометрів.

Попри фінансову доступність у виробництві, технічні параметри української балістики залишаються на високому рівні. Ракета оснащена потужною бойовою частиною вагою до 150 кілограмів. При цьому її максимальна швидкість під час польоту може сягати вражаючих 2200 метрів за секунду, а задеклароване розробниками кругове ймовірне відхилення від цілі (точність влучання) становить усього близько 14 метрів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, які ризики максимальної ескалації на території РФ восени.