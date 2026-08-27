Коли полетить українська балістика: які дії Росії чекати восени

Перспектива бойового застосування першої української балістичної ракети вже цієї осені викликає активні дискусії серед військових аналітиків щодо можливої відповіді Москви. Поки суспільство очікує на вогневе ураження стратегічних тилів агресора, експерти з військово-політичних питань закликають тверезо оцінювати зворотні ризики. Журналісти порталу "Коментарі" запитали у провідних чат-ботів штучного інтелекту Gemini та ChatGPT, які позитивні та негативні сценарії розвитку подій у разі атаки балістикою по Росії.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Передбачається, що Кремль задіє максимальний арсенал неядерного терору, спрямований на повне знищення української енергосистеми перед зимою, посилення тиску на фронті та спроби розколоти єдність західних союзників за допомогою ядерного шантажу.

Gemini від Google:

Якщо восени масовані удари українською балістикою по території Росії стануть реальністю, Кремль задіє максимальний арсенал неядерної ескалації, що призведе до критичного загострення військово-політичної ситуації для України. При негативному сценарії ворог реагуватиме не просто дзеркально, а з багаторазовим коефіцієнтом масштабування.

Головні загрози негативного сценарію:

Остаточний колапс енергосистеми. Головним ударом у відповідь восени стане тотальний терор проти залишків маневрової генерації, відкритих розподільчих пристроїв АЕС та підстанцій. Росія спробує влаштувати повний та тривалий блекаут України на порозі зими, щоб паралізувати тил, логістику та оборонні підприємства.

Головним ударом у відповідь восени стане тотальний терор проти залишків маневрової генерації, відкритих розподільчих пристроїв АЕС та підстанцій. Росія спробує влаштувати повний та тривалий блекаут України на порозі зими, щоб паралізувати тил, логістику та оборонні підприємства. Удари по центрах ухвалення рішень та інфраструктурі. Під приціл потраплять урядові квартали, логістичні вузли на Заході України, через які йде допомога, а також цивільні гідротехнічні споруди. Ворог максимізує використання балістики типу "Іскандер", "Кинджал" та систем "Циркон".

Під приціл потраплять урядові квартали, логістичні вузли на Заході України, через які йде допомога, а також цивільні гідротехнічні споруди. Ворог максимізує використання балістики типу "Іскандер", "Кинджал" та систем "Циркон". Політичний шантаж та розкол союзників. Росія використає факти ударів балістикою для звинувачення України у "неконтрольованій ескалації". Це посилить позиції західних скептиків, які вимагатимуть обмежити фінансову та військову допомогу Києву під приводом загрози Третьої світової війни.

Росія використає факти ударів балістикою для звинувачення України у "неконтрольованій ескалації". Це посилить позиції західних скептиків, які вимагатимуть обмежити фінансову та військову допомогу Києву під приводом загрози Третьої світової війни. Посилення наступу на фронті. На лінії зіткнення агресор кине всі резерви для прориву оборони, користуючись тим, що українська ППО буде вимушена переміститися вглиб країни для захисту міст.

Цей сценарій вимагатиме від України максимальної мобілізації внутрішніх ресурсів, повної автономізації життєдіяльності міст та надскладних дипломатичних маневрів для утримання підтримки Заходу в умовах максимального тиску з боку Москви.

ChatGPT від OpenAI:

Поява української балістики над територією Росії може стати не просто черговим епізодом війни, а стратегічним переломом у логіці взаємного стримування. У позитивному сценарії Україна вперше отримає власний інструмент системного ураження військових цілей у глибині Росії без постійної залежності від політичних обмежень партнерів.

Президент Володимир Зеленський уже заявляв, що очікує успішного бойового застосування української балістики та результату восени 2026 року, хоча масове виробництво залежатиме від компонентів і контрактів. Найважливішим наслідком може стати руйнування російського відчуття безпеки в тилу.

Якщо українські ракети зможуть регулярно вражати командні пункти, військові заводи, склади, логістичні вузли та пускові райони ракетних комплексів, Росія буде змушена витрачати значно більше ресурсів на ППО і розосередження виробництва. Це зменшить кількість ресурсів, які Кремль може спрямовувати безпосередньо на фронт.

Позитивний сценарій передбачає і психологічний ефект: війна перестає бути для значної частини російського суспільства телевізійною подією. Удари по військовій інфраструктурі далеко від фронту створюватимуть тиск на владу, яка роками переконувала населення у власній недосяжності.

Для України ключовим результатом стане формування власного ракетного стримування. Навіть відносно невелика кількість ефективних балістичних ракет може змусити противника змінювати плани, переносити виробництва та посилювати захист об’єктів. А якщо після перших успішних застосувань вдасться швидко масштабувати виробництво, українська балістика може перетворитися з символу технологічного прориву на реальний фактор, здатний впливати і на ситуацію на фронті, і на позиції сторін у майбутніх переговорах.