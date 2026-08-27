Когда полетит украинская баллистика: какие действия России ждать осенью

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Перспектива боевого применения первой украинской баллистической ракеты уже этой осенью вызывает активные дискуссии среди военных аналитиков о возможном ответе Москвы. Пока общество ожидает огневого поражения стратегических тылов агрессора, эксперты по военно-политическим вопросам призывают трезво оценивать обратные риски. Журналисты портала "Комментарии" спросили у ведущих чат-ботов искусственного интеллекта Gemini и ChatGPT, какие положительный и негативный сценарии развития событий в случае атаки баллистики по России.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Предполагается, что Кремль задействует максимальный арсенал неядерного террора, направленный на полное уничтожение украинской энергосистемы перед зимой, усиление давления на фронте и попытки расколоть единство западных союзников посредством ядерного шантажа.
Gemini от Google:
Если осенью массированные удары по украинской России станут реальностью, Кремль задействует максимальный арсенал неядерной эскалации, что приведет к критическому обострению военно-политической ситуации для Украины. При отрицательном сценарии враг будет реагировать не просто зеркально, а с многократным коэффициентом масштабирования.
Главные угрозы негативного сценария:
Этот сценарий потребует от Украины максимальной мобилизации внутренних ресурсов, полной автономизации жизнедеятельности городов и сверхсложных дипломатических маневров для поддержки Запада в условиях максимального давления со стороны Москвы.
ChatGPT от OpenAI :
Появление украинской баллистики над территорией России может оказаться не просто очередным эпизодом войны, а стратегическим переломом в логике взаимного сдерживания. В позитивном сценарии Украина впервые получит свой инструмент системного поражения военных целей в глубине России без постоянной зависимости от политических ограничений партнеров.
Президент Владимир Зеленский уже заявлял, что ожидает успешного боевого применения украинской баллистики и осенью 2026 года, хотя массовое производство будет зависеть от компонентов и контрактов. Важнейшим последствием может стать разрушение российского ощущения безопасности в тылу.
Если украинские ракеты смогут регулярно поражать командные пункты, военные заводы, склады, логистические узлы и пусковые районы ракетных комплексов, Россия будет вынуждена тратить гораздо больше ресурсов на ПВО и рассредоточение производства. Это снизит количество ресурсов, которые Кремль может направлять непосредственно на фронт.
Положительный сценарий подразумевает и психологический эффект: война перестает быть для значимой части российского общества телевизионным событием. Удары по военной инфраструктуре вдали от фронта будут создавать давление на власть, которая годами убеждала население в собственной недостижимости.
Для Украины ключевым результатом станет формирование собственного ракетного сдерживания. Даже относительно небольшое количество эффективных баллистических ракет может заставить противника изменять планы, переносить производства и усиливать защиту объектов. А если после первых успешных применений удастся быстро масштабировать производство, украинская баллистика может превратиться из символа технологического прорыва в реальный фактор, способный влиять и на ситуацию на фронте и позиции сторон в будущих переговорах.