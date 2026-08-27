Когда полетит украинская баллистика: какие действия России ждать осенью

Перспектива боевого применения первой украинской баллистической ракеты уже этой осенью вызывает активные дискуссии среди военных аналитиков о возможном ответе Москвы. Пока общество ожидает огневого поражения стратегических тылов агрессора, эксперты по военно-политическим вопросам призывают трезво оценивать обратные риски. Журналисты портала "Комментарии" спросили у ведущих чат-ботов искусственного интеллекта Gemini и ChatGPT, какие положительный и негативный сценарии развития событий в случае атаки баллистики по России.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Предполагается, что Кремль задействует максимальный арсенал неядерного террора, направленный на полное уничтожение украинской энергосистемы перед зимой, усиление давления на фронте и попытки расколоть единство западных союзников посредством ядерного шантажа.

Gemini от Google:

Если осенью массированные удары по украинской России станут реальностью, Кремль задействует максимальный арсенал неядерной эскалации, что приведет к критическому обострению военно-политической ситуации для Украины. При отрицательном сценарии враг будет реагировать не просто зеркально, а с многократным коэффициентом масштабирования.

Главные угрозы негативного сценария:

Окончательный коллапс энергосистемы. Главным ответным ударом осенью станет тотальный террор против остатков маневровой генерации, открытых распределительных устройств АЭС и подстанций. Россия попытается устроить полный и продолжительный блекаут Украины на пороге зимы, чтобы парализовать тыл, логистику и оборонные предприятия.

Главным ответным ударом осенью станет тотальный террор против остатков маневровой генерации, открытых распределительных устройств АЭС и подстанций. Россия попытается устроить полный и продолжительный блекаут Украины на пороге зимы, чтобы парализовать тыл, логистику и оборонные предприятия. Удары по центрам принятия решений и инфраструктуре. В прицел попадут правительственные кварталы, логистические узлы на Западе Украины, через которые идет помощь, а также гражданские гидротехнические сооружения. Враг максимизирует использование баллистики типа "Искандер", "Кинжал" и систем "Циркон".

В прицел попадут правительственные кварталы, логистические узлы на Западе Украины, через которые идет помощь, а также гражданские гидротехнические сооружения. Враг максимизирует использование баллистики типа "Искандер", "Кинжал" и систем "Циркон". Политический шантаж и раскол союзников. Россия использует факты ударов баллистики для обвинения Украины в "неконтролируемой эскалации". Это усугубит позиции западных скептиков, которые потребуют ограничить финансовую и военную помощь Киеву под предлогом угрозы Третьей мировой войны.

Россия использует факты ударов баллистики для обвинения Украины в "неконтролируемой эскалации". Это усугубит позиции западных скептиков, которые потребуют ограничить финансовую и военную помощь Киеву под предлогом угрозы Третьей мировой войны. Усиление наступления на фронте. На линии столкновения агрессор бросит все резервы для прорыва обороны, пользуясь тем, что украинская ПВО будет вынуждена переместиться в глубь страны для защиты городов.

Этот сценарий потребует от Украины максимальной мобилизации внутренних ресурсов, полной автономизации жизнедеятельности городов и сверхсложных дипломатических маневров для поддержки Запада в условиях максимального давления со стороны Москвы.

ChatGPT от OpenAI :

Появление украинской баллистики над территорией России может оказаться не просто очередным эпизодом войны, а стратегическим переломом в логике взаимного сдерживания. В позитивном сценарии Украина впервые получит свой инструмент системного поражения военных целей в глубине России без постоянной зависимости от политических ограничений партнеров.

Президент Владимир Зеленский уже заявлял, что ожидает успешного боевого применения украинской баллистики и осенью 2026 года, хотя массовое производство будет зависеть от компонентов и контрактов. Важнейшим последствием может стать разрушение российского ощущения безопасности в тылу.

Если украинские ракеты смогут регулярно поражать командные пункты, военные заводы, склады, логистические узлы и пусковые районы ракетных комплексов, Россия будет вынуждена тратить гораздо больше ресурсов на ПВО и рассредоточение производства. Это снизит количество ресурсов, которые Кремль может направлять непосредственно на фронт.

Положительный сценарий подразумевает и психологический эффект: война перестает быть для значимой части российского общества телевизионным событием. Удары по военной инфраструктуре вдали от фронта будут создавать давление на власть, которая годами убеждала население в собственной недостижимости.

Для Украины ключевым результатом станет формирование собственного ракетного сдерживания. Даже относительно небольшое количество эффективных баллистических ракет может заставить противника изменять планы, переносить производства и усиливать защиту объектов. А если после первых успешных применений удастся быстро масштабировать производство, украинская баллистика может превратиться из символа технологического прорыва в реальный фактор, способный влиять и на ситуацию на фронте и позиции сторон в будущих переговорах.