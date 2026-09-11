Украинскую баллистическую ракету FP-7 могут использовать на фронте: когда именно

Украинская баллистическая ракета FP-7, позиционирующаяся как более доступная альтернатива американским комплексам ATACMS, может дебютировать на поле боя уже через несколько недель. По словам генерального директора компании-разработчика Fire Point Ирины Терех, отечественная разработка проходит финальную стадию кодификации оборонным ведомством после успешной серии тестовых запусков.

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"Украинская баллистическая ракета FP-7 может впервые примениться в бою уже в конце сентября — начале октября", — оптимистично спрогнозировала сроки первого реального удара руководитель компании Fire Point Ирина Терех.

По ее словам, оружие уже прошло серьезную практическую проверку и доказало свою работоспособность во время предварительных тестов.

"Компания уже провела около 15 испытательных пусков, – детализировала руководитель предприятия текущее состояние проекта, – а сейчас ракета проходит кодификацию в Минобороны".

Новое оружие создавалось под конкретные тактические потребности Вооруженных Сил Украины, где ключевым фактором является баланс между разрушительной силой, дальностью и себестоимостью производства. Военные инженеры проектировали FP-7 как рациональную и значительно более дешевую замену западным ракетным системам ATACMS, что позволит поражать вражеские наземные объекты на дистанциях от 200 до 300 километров.

Несмотря на финансовую доступность в производстве, технические параметры украинской баллистики остаются на высоком уровне. Ракета снабжена мощной боевой частью весом до 150 килограммов. При этом ее максимальная скорость во время полета может достигать впечатляющих 2200 метров в секунду, а задекларированное разработчиками вероятное круговое отклонение от цели (точность попадания) составляет всего около 14 метров.

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