Український захисник вирвався з полону та ще й прихопив з собою росіянина

Ткачова Марія
Військовослужбовець 112 бригади ЗСУ Володимир Александров із позивним "Позитив" зумів пораненим вийти з російського полону, забравши з собою окупанта. Про це повідомили у самій бригаді.
Український військовий вирвався з російського полону
Інцидент стався в районі Костянтинівки. "Позитив" разом із побратимом Ігорем Максимчуком, позивний "Хміль", вирушили виконувати завдання з отримання посилок. Під час руху українські захисники потрапили в засідку російських військових.
Унаслідок обстрілу "Хміль" отримав кульове поранення в груди, а "Позитив" був поранений у ногу. Після цього український військовий опинився в полоні противника. Попри важкий стан і поранення, йому вдалося зорієнтуватися, скористатися моментом і вирватися з полону, при цьому захопивши з собою одного з російських військовослужбовців.
Наразі обставини його виходу з полону та деталі операції не розголошуються з міркувань безпеки. Також у бригаді повідомили, що інформація про стан і подальшу долю пораненого побратима "Хміля" уточнюється.
У підрозділі наголошують: історія "Позитива" — приклад витримки, холоднокровності та волі до життя навіть у критичній ситуації.