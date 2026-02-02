logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Український захисник вирвався з полону та ще й прихопив з собою росіянина
commentss НОВИНИ Всі новини

Український захисник вирвався з полону та ще й прихопив з собою росіянина

Поранений боєць 112-ї бригади ЗСУ зумів вирватися з полону під Костянтинівкою та вивести із собою російського військового

2 лютого 2026, 22:43
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Військовослужбовець 112 бригади ЗСУ Володимир Александров із позивним "Позитив" зумів пораненим вийти з російського полону, забравши з собою окупанта. Про це повідомили у самій бригаді.

Український захисник вирвався з полону та ще й прихопив з собою росіянина

Український військовий вирвався з російського полону

Інцидент стався в районі Костянтинівки. "Позитив" разом із побратимом Ігорем Максимчуком, позивний "Хміль", вирушили виконувати завдання з отримання посилок. Під час руху українські захисники потрапили в засідку російських військових.

Унаслідок обстрілу "Хміль" отримав кульове поранення в груди, а "Позитив" був поранений у ногу. Після цього український військовий опинився в полоні противника. Попри важкий стан і поранення, йому вдалося зорієнтуватися, скористатися моментом і вирватися з полону, при цьому захопивши з собою одного з російських військовослужбовців.

Наразі обставини його виходу з полону та деталі операції не розголошуються з міркувань безпеки. Також у бригаді повідомили, що інформація про стан і подальшу долю пораненого побратима "Хміля" уточнюється.

У підрозділі наголошують: історія "Позитива" — приклад витримки, холоднокровності та волі до життя навіть у критичній ситуації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що батько строковика Хизбулаєва Магомедбега Магомеднуровича, 2006 року народження, повідомив про тяжкі тілесні ушкодження, які його син отримав під час проходження строкової служби в російській армії, та звернувся до депутатів Республіки Дагестан з проханням про допомогу й публічний розголос.
За словами родича, Магомедбег проходив службу у 13-му гвардійському танковому полку 1-ї гвардійської танкової армії РФ у Наро-Фомінську, після чого його направили до Воронезької області. 6 грудня з військовослужбовцем стався інцидент, який призвів до критичних наслідків для здоров’я. Водночас родина дізналася про це лише 2 січня — і не від командування, а через сторонніх осіб.



Джерело: https://hromadske.ua/viyskovi/258817-viyskovyy-112-bryhady-zumiv-poranenym-vyyty-z-polonu-zabravshy-z-soboiu-rosiianyna
