Украинский защитник вырвался из плена и еще прихватил с собой россиянина

Военнослужащий 112-й бригады ВСУ Владимир Александров с позывным "Позитив" сумел раненым выйти из российского плена, забрав с собой оккупанта. Об этом сообщили в самой бригаде.

Украинский военный вырвался из российского плена

Инцидент произошел в районе Константиновки. "Позитив" вместе с побратимом Игорем Максимчуком, позывной "Хмель", отправились выполнять задания по получению посылок. Во время движения украинские защитники попали в засаду российских военных.

В результате обстрела "Хмель" получил пулевое ранение в грудь, а "Позитив" был ранен в ногу. После этого украинский военный оказался в плену противника. Несмотря на тяжелое состояние и ранение, ему удалось сориентироваться, воспользоваться моментом и вырваться из плена, при этом захватив одного из российских военнослужащих.

Пока обстоятельства его выхода из плена и детали операции не разглашаются из соображений безопасности. Также в бригаде сообщили, что информация о состоянии и дальнейшей судьбе раненого побратима "Хмеля" уточняется.

В подразделе подчеркивают: история "Позитив" — пример выдержки, хладнокровия и воли к жизни даже в критической ситуации.

