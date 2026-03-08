Українські військові розгромили всю колону росіян: пекло на Запорізькому напрямку

Рубрики
Підрозділи Сил оборони України знищили колону російських військ на Гуляйпільському напрямку.
Сили оборони України знищили колону росіян
За повідомленнями військових, колона належала 40-й окремій бригаді морської піхоти російської армії. Окупанти намагалися прорвати оборону українських підрозділів на запорізькому фронті.
Втім спроба штурму завершилася провалом. Ураження техніки та особового складу противника здійснили оператори 225 окремого штурмового полку разом із бійцями 5 окремої штурмової бригади та підрозділами Птахи Мадяра.
За попередніми даними, колону техніки вдалося повністю знищити, а особовий склад противника змусили відступити.
Ураження здійснювали за допомогою ударних дронів "Генерал Черешня".
Українські військові продовжують утримувати оборону на Запорізькому напрямку, де щодня тривають інтенсивні бойові дії.