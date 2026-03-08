Українські військові розгромили всю колону росіян: пекло на Запорізькому напрямку

Підрозділи Сил оборони України знищили колону російських військ на Гуляйпільському напрямку.

Сили оборони України знищили колону росіян

За повідомленнями військових, колона належала 40-й окремій бригаді морської піхоти російської армії. Окупанти намагалися прорвати оборону українських підрозділів на запорізькому фронті.

Втім спроба штурму завершилася провалом. Ураження техніки та особового складу противника здійснили оператори 225 окремого штурмового полку разом із бійцями 5 окремої штурмової бригади та підрозділами Птахи Мадяра.

За попередніми даними, колону техніки вдалося повністю знищити, а особовий склад противника змусили відступити.

Ураження здійснювали за допомогою ударних дронів "Генерал Черешня".

Українські військові продовжують утримувати оборону на Запорізькому напрямку, де щодня тривають інтенсивні бойові дії.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п ідрозділи Сил оборони України завдали удару по складу безпілотників російських військ у тимчасово окупованому Донецьку.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, ціллю міг бути склад ударних БпЛА "Герань-2", який розташовувався на території заводу "Точмаш" поблизу Донецького міжнародного аеропорту. Також повідомляється, що удар нібито було завдано ракетою типу "Фламінго". Після вибуху в кількох містах на окупованій території виникли перебої з електропостачанням. Частково зникло світло у Донецьку, Макіївці, Єнакієвому та Горлівці. Офіційного підтвердження щодо масштабу пошкоджень або знищення складу безпілотників наразі немає.

