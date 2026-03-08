Украинские военные разгромили всю колонну россиян: ад на Запорожском направлении

Подразделения Сил обороны Украины уничтожили колонну русских войск на Гуляйпольском направлении.

Силы обороны Украины уничтожили колонну россиян

По сообщениям военных, колонна принадлежала 40-й отдельной бригаде морской пехоты русской армии. Оккупанты пытались прорвать оборону украинских подразделений на запорожском фронте.

Впрочем, попытка штурма завершилась провалом. Поражение техники и личного состава противника произвели операторы 225 отдельного штурмового полка вместе с бойцами 5 отдельной штурмовой бригады и подразделениями Птицы Мадяра .

По предварительным данным, колонну техники удалось полностью уничтожить, а личный состав противника вынудили отступить.

Поражение производили с помощью ударных дронов "Генерал Черешня".

Украинские военные продолжают удерживать оборону в Запорожском направлении, где ежедневно продолжаются интенсивные боевые действия.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подразделы Сил обороны Украины нанесли удар по составу беспилотников российских войск во временно оккупированном Донецке.

По информации местных Telegram-каналов, целью мог быть состав ударных БпЛА "Герань-2", который размещался на территории завода "Точмаш" вблизи Донецкого международного аэропорта. Также сообщается, что удар якобы был нанесен ракетой типа "Фламинго". После взрыва в ряде городов на оккупированной территории возникли перебои с электроснабжением. Частично исчез свет в Донецке, Макеевке, Енакиево и Горловке. Официального подтверждения масштаба повреждений или уничтожения состава беспилотников пока нет.

