Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Подразделения Сил обороны Украины уничтожили колонну русских войск на Гуляйпольском направлении.
Силы обороны Украины уничтожили колонну россиян
По сообщениям военных, колонна принадлежала 40-й отдельной бригаде морской пехоты русской армии. Оккупанты пытались прорвать оборону украинских подразделений на запорожском фронте.
Впрочем, попытка штурма завершилась провалом. Поражение техники и личного состава противника произвели операторы 225 отдельного штурмового полка вместе с бойцами 5 отдельной штурмовой бригады и подразделениями Птицы Мадяра .
По предварительным данным, колонну техники удалось полностью уничтожить, а личный состав противника вынудили отступить.
Поражение производили с помощью ударных дронов "Генерал Черешня".
Украинские военные продолжают удерживать оборону в Запорожском направлении, где ежедневно продолжаются интенсивные боевые действия.