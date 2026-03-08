logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинские военные разгромили всю колонну россиян: ад на Запорожском направлении
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские военные разгромили всю колонну россиян: ад на Запорожском направлении

На Гуляйпольском направлении уничтожена колонна русских морпехов

8 марта 2026, 20:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Подразделения Сил обороны Украины уничтожили колонну русских войск на Гуляйпольском направлении.

Украинские военные разгромили всю колонну россиян: ад на Запорожском направлении

Силы обороны Украины уничтожили колонну россиян

По сообщениям военных, колонна принадлежала 40-й отдельной бригаде морской пехоты русской армии. Оккупанты пытались прорвать оборону украинских подразделений на запорожском фронте.

Впрочем, попытка штурма завершилась провалом. Поражение техники и личного состава противника произвели операторы 225 отдельного штурмового полка вместе с бойцами 5 отдельной штурмовой бригады и подразделениями Птицы Мадяра .

По предварительным данным, колонну техники удалось полностью уничтожить, а личный состав противника вынудили отступить.

Поражение производили с помощью ударных дронов "Генерал Черешня".

Украинские военные продолжают удерживать оборону в Запорожском направлении, где ежедневно продолжаются интенсивные боевые действия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подразделы Сил обороны Украины нанесли удар по составу беспилотников российских войск во временно оккупированном Донецке.
По информации местных Telegram-каналов, целью мог быть состав ударных БпЛА "Герань-2", который размещался на территории завода "Точмаш" вблизи Донецкого международного аэропорта. Также сообщается, что удар якобы был нанесен ракетой типа "Фламинго". После взрыва в ряде городов на оккупированной территории возникли перебои с электроснабжением. Частично исчез свет в Донецке, Макеевке, Енакиево и Горловке. Официального подтверждения масштаба повреждений или уничтожения состава беспилотников пока нет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/OSHP_225
Теги:

Новости

Все новости