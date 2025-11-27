“Українські військові на фронті закликають здаватися”: що насправді відбувається

На тлі продовження переговорного треку щодо завершення війни та встановлення миру в Україні російська пропаганда намагається підірвати довіру українців до Збройних сил України та розколоти суспільство.

Військові. Ілюстративне фото

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що мережу інтернет заполонили відео нібито українських захисників, які закликають здатися.

Аналітики Центру пояснили, що з 15 по 23 листопада соцмережі накрила хвиля згенерованих штучним інтелектом відео, де нібито українські військові з окопів і бліндажів закликають здаватися, йти в СЗЧ та “припиняти боротьбу напередодні мирного плану”.

Зазначається, що контент масово поширювали у Facebook – окремі сторінки зібрали до 3 млн переглядів за тиждень:

відео з тезами про "внутрішнього ворога в Києві" ~1 млн переглядів;

фейк про “повне оточення Покровська” ~2 млн;

вкид про “здачу Куп’янська” — понад 200 тисяч.

“Усі ролики мають однакову стилістику, наративи й меседжі, які роками крутить російська пропаганда. Мета очевидна: підірвати обороноздатність, посіяти зневіру, загострити напругу у війську та розколоти суспільство”, — пояснили аналітики Центру.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії не приховують справжніх намірів щодо України. Російські пропагандисти розповідають про плани загарбників щодо подальшої долі України.

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що Z-пропаганда вже розповідає про “післяукраїнську Україну” — планують і заборону мову, і зміну назв, і каральну психіатрію. Аналітики Центру повідомили, що “псевдоінтелектуал” Дугін вже відкрито описує світ, у якому України не існує.