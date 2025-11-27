“Українські військові на фронті закликають здаватися”: що насправді відбувається

Рубрики
На тлі продовження переговорного треку щодо завершення війни та встановлення миру в Україні російська пропаганда намагається підірвати довіру українців до Збройних сил України та розколоти суспільство.
У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що мережу інтернет заполонили відео нібито українських захисників, які закликають здатися.
Аналітики Центру пояснили, що з 15 по 23 листопада соцмережі накрила хвиля згенерованих штучним інтелектом відео, де нібито українські військові з окопів і бліндажів закликають здаватися, йти в СЗЧ та “припиняти боротьбу напередодні мирного плану”.
Зазначається, що контент масово поширювали у Facebook – окремі сторінки зібрали до 3 млн переглядів за тиждень:
відео з тезами про "внутрішнього ворога в Києві" ~1 млн переглядів;
фейк про “повне оточення Покровська” ~2 млн;
вкид про “здачу Куп’янська” — понад 200 тисяч.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії не приховують справжніх намірів щодо України. Російські пропагандисти розповідають про плани загарбників щодо подальшої долі України.
У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що Z-пропаганда вже розповідає про “післяукраїнську Україну” — планують і заборону мову, і зміну назв, і каральну психіатрію. Аналітики Центру повідомили, що “псевдоінтелектуал” Дугін вже відкрито описує світ, у якому України не існує.