Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Українські військові на фронті закликають здаватися": що насправді відбувається
commentss НОВИНИ Всі новини

“Українські військові на фронті закликають здаватися”: що насправді відбувається

Ворожа пропаганда активізує зусилля, щоб розколоти українське суспільство

27 листопада 2025, 16:25
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На тлі продовження переговорного треку щодо завершення війни та встановлення миру в Україні російська пропаганда намагається підірвати довіру українців до Збройних сил України та розколоти суспільство.

“Українські військові на фронті закликають здаватися”: що насправді відбувається

Військові. Ілюстративне фото

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що мережу інтернет заполонили відео нібито українських захисників, які закликають здатися. 

Аналітики Центру пояснили, що з 15 по 23 листопада соцмережі накрила хвиля згенерованих штучним інтелектом відео, де нібито українські військові з окопів і бліндажів закликають здаватися, йти в СЗЧ та “припиняти боротьбу напередодні мирного плану”. 

Зазначається, що контент масово поширювали у Facebook – окремі сторінки зібрали до 3 млн переглядів за тиждень:

  • відео з тезами про "внутрішнього ворога в Києві" ~1 млн переглядів;

  • фейк про “повне оточення Покровська” ~2 млн;

  • вкид про “здачу Куп’янська” — понад 200 тисяч.

“Усі ролики мають однакову стилістику, наративи й меседжі, які роками крутить російська пропаганда. Мета очевидна: підірвати обороноздатність, посіяти зневіру, загострити напругу у війську та розколоти суспільство”, — пояснили аналітики Центру.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії не приховують справжніх намірів щодо України. Російські пропагандисти розповідають про плани загарбників щодо подальшої долі України. 

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що Z-пропаганда вже розповідає про “післяукраїнську Україну” — планують і заборону мову, і зміну назв, і каральну психіатрію. Аналітики Центру повідомили, що “псевдоінтелектуал” Дугін вже відкрито описує світ, у якому України не існує. 



Джерело: https://t.me/spravdi/51121
