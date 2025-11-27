"Украинские военные на фронте призывают сдаваться": что на самом деле происходит

Рубрики
Кречмаровская Наталия
На фоне продолжения переговорного трека по завершению войны и установлению мира в Украине российская пропаганда пытается подорвать доверие украинцев к Вооруженным силам Украины и расколоть общество.
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что сеть интернет заполонили видео якобы украинских защитников, призывающих сдаться.
Аналитики Центра объяснили, что с 15 по 23 ноября соцсети накрыла волна сгенерированных искусственным интеллектом видео, где якобы украинские военные из окопов и блиндажей призывают сдаваться, идти в СЗЧ и "прекращать борьбу накануне мирного плана".
Отмечается, что контент массово распространялся в Facebook – отдельные страницы собрали до 3 млн просмотров в неделю:
видео с тезисами о "внутреннем враге в Киеве" ~1 млн просмотров;
фейк о "полном окружении Покровска" ~2 млн;
вброс о "сдаче Купянска" — более 200 тысяч.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России не скрывают истинных намерений относительно Украины. Российские пропагандисты рассказывают о планах захватчиков по дальнейшей судьбе Украины.
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что Z-пропаганда уже рассказывает о "послеукраинской Украине" — планируют и запрет на язык, и смену названий, и карательную психиатрию. Аналитики Центра сообщили, что "псевдоинтеллектуал" Дугин уже открыто описывает мир, в котором Украины не существует.