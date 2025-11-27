logo

BTC/USD

90967

ETH/USD

3011.7

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Украинские военные на фронте призывают сдаваться": что на самом деле происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украинские военные на фронте призывают сдаваться": что на самом деле происходит

Вражеская пропаганда активизирует усилия, чтобы расколоть украинское общество

27 ноября 2025, 16:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На фоне продолжения переговорного трека по завершению войны и установлению мира в Украине российская пропаганда пытается подорвать доверие украинцев к Вооруженным силам Украины и расколоть общество.

"Украинские военные на фронте призывают сдаваться": что на самом деле происходит

Военные. Иллюстративное фото

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что сеть интернет заполонили видео якобы украинских защитников, призывающих сдаться.

Аналитики Центра объяснили, что с 15 по 23 ноября соцсети накрыла волна сгенерированных искусственным интеллектом видео, где якобы украинские военные из окопов и блиндажей призывают сдаваться, идти в СЗЧ и "прекращать борьбу накануне мирного плана".

Отмечается, что контент массово распространялся в Facebook – отдельные страницы собрали до 3 млн просмотров в неделю:

  • видео с тезисами о "внутреннем враге в Киеве" ~1 млн просмотров;

  • фейк о "полном окружении Покровска" ~2 млн;

  • вброс о "сдаче Купянска" — более 200 тысяч.

"Все ролики имеют одинаковую стилистику, нарративы и месседжи, которые годами крутит российская пропаганда. Цель очевидна: взорвать обороноспособность, посеять уныние, обострить напряжение в армии и расколоть общество", — объяснили аналитики Центра.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России не скрывают истинных намерений относительно Украины. Российские пропагандисты рассказывают о планах захватчиков по дальнейшей судьбе Украины.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что Z-пропаганда уже рассказывает о "послеукраинской Украине" — планируют и запрет на язык, и смену названий, и карательную психиатрию. Аналитики Центра сообщили, что "псевдоинтеллектуал" Дугин уже открыто описывает мир, в котором Украины не существует.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/spravdi/51121
Теги:

Новости

Все новости