Російська пропаганда поширює фейкові відео, що нібито "українські військові масово "мародерять" будинки мешканців Лиману на Донеччині, а поліція не може їм протистояти". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що насправді це дезінформація, поширена через згенероване ШІ відео (deepfake).

«Українські військові масово "мародерять" будинки мешканців Лиману»: що відомо

Журналісти StopFake проаналізували ролик за допомогою інструменту DeepFake-o-meter та кількох алгоритмів перевірки. Результат – майже 100% імовірність, що відео є підробкою. На це вказують розсинхронізація звуку й руху губ, неприродна міміка та розмиті риси обличчя – типові ознаки контенту, згенерованого нейромережами.

Особа, яка у відео представляється "патрульним поліцейським із Лимана" на ім’я Ігор Тарасюк, не існує – у відкритих джерелах немає жодних підтверджень такої особи. Йдеться про вигаданого персонажа для створення ілюзії достовірності.

Також немає жодних підтверджень масового мародерства в Лимані: про такі інциденти не повідомляли ані Нацполіція Донецької області, ані офіційні органи, ані авторитетні українські медіа.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупанти, не зраджують своїм "традиціям" з 2022 року в Україні та мародерять з покинутих домівок українців, крадуть побутову техніку, майно, одяг та навіть унітази. Що зараз з Покровська тягнуть російські вояки, повідомив військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман".