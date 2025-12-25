logo_ukra

BTC/USD

88053

ETH/USD

2947.56

USD/UAH

41.93

EUR/UAH

49.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Українські військові масово "мародерять" будинки мешканців Лиману»: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

«Українські військові масово "мародерять" будинки мешканців Лиману»: що відомо

Росія поширює фейки про ЗСУ, збудовані на діях власної армії

25 грудня 2025, 18:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російська пропаганда поширює фейкові відео, що нібито "українські військові масово "мародерять" будинки мешканців Лиману на Донеччині, а поліція не може їм протистояти". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що насправді це дезінформація, поширена через згенероване ШІ відео (deepfake).

«Українські військові масово "мародерять" будинки мешканців Лиману»: що відомо

«Українські військові масово "мародерять" будинки мешканців Лиману»: що відомо

Журналісти StopFake проаналізували ролик за допомогою інструменту DeepFake-o-meter та кількох алгоритмів перевірки. Результат – майже 100% імовірність, що відео є підробкою. На це вказують розсинхронізація звуку й руху губ, неприродна міміка та розмиті риси обличчя – типові ознаки контенту, згенерованого нейромережами.

Особа, яка у відео представляється "патрульним поліцейським із Лимана" на ім’я Ігор Тарасюк, не існує – у відкритих джерелах немає жодних підтверджень такої особи. Йдеться про вигаданого персонажа для створення ілюзії достовірності.

Також немає жодних підтверджень масового мародерства в Лимані: про такі інциденти не повідомляли ані Нацполіція Донецької області, ані офіційні органи, ані авторитетні українські медіа.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупанти, не зраджують своїм "традиціям" з 2022 року в Україні та мародерять з покинутих домівок українців, крадуть побутову техніку, майно, одяг та навіть унітази. Що зараз з Покровська тягнуть російські вояки, повідомив військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман".                                                                                                                     



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини