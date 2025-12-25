logo

Война с Россией «Украинские военные массово "мародерят" дома жителей Лимана»: что известно
«Украинские военные массово "мародерят" дома жителей Лимана»: что известно

Россия распространяет фейки об ВСУ, построенные на действиях собственной армии

25 декабря 2025, 18:20
Автор:
Недилько Ксения

Российская пропаганда распространяет фейковые видео, якобы "украинские военные массово "мародерят" дома жителей Лимана на Донетчине, а полиция не может им противостоять". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что на самом деле это дезинформация, распространенная через сгенерированное ИИ видео (deepfake).

Журналисты StopFake проанализировали ролик с помощью инструмента DeepFake-o-meter и нескольких алгоритмов проверки. Результат – почти 100% вероятность того, что видео является подделкой. На это указывают рассинхронизация звука и движения губ, неестественная мимика и размытые черты лица – типичные признаки контента, сгенерированного нейросетями.

Человека, который в видео представляется "патрульным полицейским из Лимана" по имени Игорь Тарасюк, не существует – в открытых источниках нет никаких подтверждений такого лица. Речь идет о вымышленном персонаже для создания иллюзии достоверности.

Также нет никаких подтверждений массового мародерства в Лимане: о таких инцидентах не сообщали ни Нацполиция Донецкой области, ни официальные органы, ни авторитетные украинские медиа.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупанты, не изменяющие своим "традициям" с 2022 года в Украине и мародерят из заброшенных домов украинцев, воруют бытовую технику, имущество, одежду и даже унитазы. Что сейчас из Покровска тянут российские воины, сообщил военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".



