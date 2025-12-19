logo_ukra

Росіяни мародерять на Донеччині: що тягнуть з будинків

Військовий розповів, що росіяни крадуть з Покровська

19 грудня 2025, 18:52
Недилько Ксения

Російські окупанти, не зраджують своїм "традиціям" з 2022 року в Україні та мародерять з покинутих домівок українців, крадуть побутову техніку, майно, одяг та навіть унітази. Що зараз з Покровська тягнуть російські вояки, повідомив військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Росіяни мародерять на Донеччині: що тягнуть з будинків

Росіяни мародерять на Донеччині: що тягнуть з будинків

"Мародерка для русні — пріоритет. Бачив відео, як наші БПЛА та піхота знищували в Покровську під*рів з награбованим майном.

Фени, приставки, кавомашини, срібні ложки, золоті прикраси — усе це вони тягнуть із собою або намагаються заховати, щоб після виходу зі штурму вивезти в тил. Унітази не брали", – пише військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Росії почалася пряма лінія російського диктатора Володимира Путіна "Підсумки року", де жителі країни-агресора ставлять своєму правителю питання.

Там Путін розповів про "перемоги" на фронті в Україні, зокрема вкотре повторив пропаганду про окупацію Куп'янська у Харківській області. Крім того, глава Кремля заявив, що російські війська наступають на всій лінії бойового зіткнення.

"Мені доповіли про взяття Сіверська, звідси відкривається шлях до Слов'янська. Думаю, що й Червоний Лиман буде взято найближчим часом", – заявив Путін.

Він також сказав, що понад 50% Костянтинівки під контролем ЗС РФ. А Покровськ окуповано повністю, за словами диктатора РФ.

"Взяття Червоноармійська (Покровська – ред.) – дуже важлива для нас подія. Це добрий плацдарм для подальших операцій. Повністю оточене місто Димитров (Мирноград – ред.). 50% міста взяли під контроль наші війська. Противник намагається вийти з міста малими групами", – каже Путін.



