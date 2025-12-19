logo

Россияне мародерят в Донецкой области: что тянут из домов

Военный рассказал, что россияне воруют из Покровска

19 декабря 2025, 18:52
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские оккупанты, не изменяющие своим "традициям" с 2022 года в Украине и мародерят из заброшенных домов украинцев, воруют бытовую технику, имущество, одежду и даже унитазы. Что сейчас из Покровска тянут российские воины, сообщил военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Россияне мародерят в Донецкой области: что тянут из домов

Россияне мародерят в Донецкой области: что тянут из домов

"Мародерка для русни – приоритет. Видел видео, как наши БПЛА и пехота уничтожали в Покровске пид*ров с награбленным имуществом.

Фены, приставки, кофемашины, серебряные ложки, золотые украшения – все это они тянут с собой или пытаются спрятать, чтобы после выхода из штурма вывезти в тыл. Унитазы не брали", – пишет военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России началась прямая линия российского диктатора Владимира Путина "Итоги года", где жители страны-агрессора задают своему правителю вопрос.

Там Путин рассказал о "победах" на фронте в Украине, в частности, повторил пропаганду об оккупации Купянска в Харьковской области. Кроме того, глава Кремля заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого столкновения.

"Мне доложили о взятии Северска, отсюда открывается путь в Славянск. Думаю, что и Красный Лиман будет взят в ближайшее время", – заявил Путин.

Он также сказал, что более 50% Константиновки находятся под контролем ВС РФ. А Покровск оккупирован полностью, по словам диктатора РФ.

"Взятие Красноармейская (Покровская – ред.) – очень важное для нас событие. Это хороший плацдарм для дальнейших сделок. Полностью окружен город Димитров (Мирноград – ред.). 50% города взяли под контроль наши войска. Противник пытается выйти из города малыми группами", – говорит Путин.



