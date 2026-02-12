Українські сили уразили стратегічний завод: яке місто під ударом

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
12 лютого підрозділи Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили удар по Ухтинському нафтопереробному заводу в місті Ухта (Республіка Комі, РФ). Відстань до державного кордону України становить приблизно 1750 кілометрів.
ЗСУ уразили нафтопереробний завод у Комі
За попередніми даними, після ураження на підприємстві виникла пожежа на технологічній ділянці атмосферно-вакуумної трубчастої установки (АВТ) та на установці вісбрекінгу. Остання використовується для зниження в’язкості нафтопродуктів і виробництва товарного мазуту, а також додаткових легких фракцій — бензину та газойлю.
Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ "Лукойл" і має річну потужність переробки близько 4,2 млн тонн нафти. Підприємство виробляє автомобільний і прямогонний бензин, дизельне пальне, мазут і вакуумний газойль.
За інформацією української сторони, завод залучений до забезпечення потреб російської армії, зокрема в частині паливно-мастильних матеріалів. Масштаби завданих збитків уточнюються.
Удар по об’єкту розглядається як частина системних дій, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.