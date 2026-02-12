12 лютого підрозділи Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили удар по Ухтинському нафтопереробному заводу в місті Ухта (Республіка Комі, РФ). Відстань до державного кордону України становить приблизно 1750 кілометрів.

ЗСУ уразили нафтопереробний завод у Комі

За попередніми даними, після ураження на підприємстві виникла пожежа на технологічній ділянці атмосферно-вакуумної трубчастої установки (АВТ) та на установці вісбрекінгу. Остання використовується для зниження в’язкості нафтопродуктів і виробництва товарного мазуту, а також додаткових легких фракцій — бензину та газойлю.

Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ "Лукойл" і має річну потужність переробки близько 4,2 млн тонн нафти. Підприємство виробляє автомобільний і прямогонний бензин, дизельне пальне, мазут і вакуумний газойль.

За інформацією української сторони, завод залучений до забезпечення потреб російської армії, зокрема в частині паливно-мастильних матеріалів. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Удар по об’єкту розглядається як частина системних дій, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські Z-медіа повідомляють про нібито перехід Сил оборони України до локальних наступальних дій на кількох напрямках. За їхніми твердженнями, ситуація під Куп’янськом поки що залишається незрозумілою, однак фіксується просування українських підрозділів північніше Гуляйполя та на лівому березі Дніпра.

Водночас автори публікацій визнають, що подібні епізоди не є "катастрофою", адже за роки війни сторони неодноразово переходили в атаку, зазнавали втрат і змінювали лінію фронту. Особливий акцент російські ресурси роблять на проблемах зі зв’язком у військах РФ. За їхніми словами, на тлі повідомлень про відключення російських підрозділів від супутникових систем Starlink значну роль у забезпеченні комунікації відігравали так звані "чорні термінали", придбані коштом самих військових або через збори у Telegram. Пропагандисти стверджують, що ці засоби зв’язку втратили працездатність, що нібито ускладнило координацію на фронті.

