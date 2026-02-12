Украинские силы поразили стратегический завод: какой город под ударом

Рубрики
12 февраля подразделения Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Ухта (Республика Коми, РФ). Расстояние до государственной границы Украины составляет около 1750 километров.
ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в Коми
По предварительным данным после поражения на предприятии возник пожар на технологическом участке атмосферно-вакуумной трубчатой установки (АВТ) и на установке висбрекинга. Последняя используется для снижения вязкости и производства товарного мазута, а также дополнительных легких фракций — бензина и газойля.
Ухтинский НПЗ входит в структуру ПАО "ЛУКойл" и имеет годовую мощность переработки около 4,2 млн. тонн нефти. Предприятие производит автомобильный и прямогонный бензин, дизельное горючее, мазут и вакуумный газойль.
По информации украинской стороны, завод привлечен к обеспечению потребностей российской армии, в частности в части горюче-смазочных материалов. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Удар по объекту рассматривается как часть системных действий, направленных на понижение военно-экономического потенциала страны-агрессора.