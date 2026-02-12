12 февраля подразделения Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Ухта (Республика Коми, РФ). Расстояние до государственной границы Украины составляет около 1750 километров.

ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в Коми

По предварительным данным после поражения на предприятии возник пожар на технологическом участке атмосферно-вакуумной трубчатой установки (АВТ) и на установке висбрекинга. Последняя используется для снижения вязкости и производства товарного мазута, а также дополнительных легких фракций — бензина и газойля.

Ухтинский НПЗ входит в структуру ПАО "ЛУКойл" и имеет годовую мощность переработки около 4,2 млн. тонн нефти. Предприятие производит автомобильный и прямогонный бензин, дизельное горючее, мазут и вакуумный газойль.

По информации украинской стороны, завод привлечен к обеспечению потребностей российской армии, в частности в части горюче-смазочных материалов. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Удар по объекту рассматривается как часть системных действий, направленных на понижение военно-экономического потенциала страны-агрессора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские Z-медиа сообщают о якобы переходе Сил обороны Украины к локальным наступательным действиям на нескольких направлениях. По их утверждениям, ситуация под Купянском пока остается непонятной, однако фиксируется продвижение украинских подразделений к северу от Гуляйполя и на левом берегу Днепра.

В то же время авторы публикаций признают, что подобные эпизоды не являются "катастрофой", ведь за годы войны стороны неоднократно переходили в атаку, несли потери и меняли линию фронта. Особый акцент российские ресурсы делают на проблемах со связью в войсках РФ. По их словам, на фоне сообщений об отключении российских подразделений от спутниковых систем Starlink значительную роль в обеспечении коммуникации играли так называемые "черные терминалы", приобретенные на средства самих военных или через сборы в Telegram. Пропагандисты утверждают, что эти средства связи потеряли трудоспособность, что якобы усложнило координацию на фронте.

