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Українські дрони паралізували роботу надважливого заводу окупантів: на Заході розкрили деталі

У ніч на 10 червня 2026 року Самарська область РФ зазнала атаки, а губернатор повідомив про загрозу ракетного удару

10 червня 2026, 23:25
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Клименко Елена

Куйбишевський нафтопереробний завод, що належить компанії "Роснєфть", був змушений повністю зупинити переробку нафти 10 червня після атаки безпілотників. Про це повідомляє Reuters із посиланням на галузеві джерела. 

Українські дрони паралізували роботу надважливого заводу окупантів: на Заході розкрили деталі

Фото: з відкритих джерел

За даними видання, після удару роботу припинили обидві установки первинної переробки сирої нафти. Кожна з них мала продуктивність близько 10 тисяч тонн на добу (приблизно 73 тисячі барелів). Причиною зупинки стали пошкодження обладнання та пожежі, що виникли внаслідок атаки.

Куйбишевський НПЗ є складовою частиною великого Самарського нафтопереробного вузла "Роснєфті". До цього комплексу також входять підприємства в Новокуйбишевську та Сизрані, які вже раніше зазнавали збоїв у роботі. 

Зокрема, Сизранський нафтопереробний завод не функціонує з 21 травня після пошкодження виробничого обладнання внаслідок попередньої атаки дронів і досі не відновив повноцінну діяльність. Новокуйбишевський НПЗ також зупиняв роботу ще 18 квітня після аналогічного удару та нині працює лише частково, зі зниженою потужністю.

До атаки Куйбишевський завод переробляв близько 4,7 млн тонн нафти на рік, що еквівалентно приблизно 94,4 тис. барелів на добу. Підприємство випускало значні обсяги пального: близько 0,8 млн тонн бензину, 1,4 млн тонн дизельного палива та 1,3 млн тонн мазуту.

Інцидент стався на тлі повідомлень про атаку на Самарську область РФ у ніч проти 10 червня 2026 року. Місцева влада заявляла про ракетну небезпеку в регіоні. Згідно з аналізом фото та відео очевидців, саме Куйбишевський НПЗ у Самарі зазнав ураження, після чого на території підприємства спалахнула пожежа.

Портал "Коментарі" вже писав, що найбільш гострою проблемою для України у військовій сфері залишається нестача систем протиповітряної оборони, здатних ефективно перехоплювати російські балістичні ракети. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.



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