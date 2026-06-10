Украинские дроны парализовали работу сверхважного завода рккупантов: на Западе раскрыли детали

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Клименко Елена
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Роснефть", был вынужден полностью остановить переработку нефти 10 июня после атаки беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.
Фото: из открытых источников
По данным издания, после удара работу приостановили обе установки первичной переработки сырой нефти. Каждая из них имела производительность около 10 тысяч тонн в сутки (около 73 тысяч баррелей). Причиной остановки стали повреждения оборудования и пожара, возникшие в результате атаки.
Куйбышевский НПЗ является составной частью крупного Самарского нефтеперерабатывающего узла "Роснефти". В этот комплекс также входят предприятия в Новокуйбышевске и Сызрани, которые уже ранее терпели сбои в работе.
В частности, Сызранский нефтеперерабатывающий завод не функционирует с 21 мая после повреждения производственного оборудования в результате предварительной атаки дронов и до сих пор не возобновил полноценную деятельность. Новокуйбышевский НПЗ также останавливал работу еще 18 апреля после аналогичного удара и сейчас работает частично, с пониженной мощностью.
До атаки Куйбышевский завод перерабатывал около 4,7 млн. тонн нефти в год, что эквивалентно примерно 94,4 тыс. баррелей в сутки. Предприятие выпускало значительные объемы топлива: около 0,8 млн. тонн бензина, 1,4 млн. тонн дизельного топлива и 1,3 млн. тонн мазута.
Инцидент произошел на фоне сообщений об атаке на Самарскую область РФ в ночь на 10 июня 2026 года. Местные власти заявляли о ракетной опасности в регионе. Согласно анализу фото и видео очевидцев, именно Куйбышевский НПЗ в Самаре потерпел поражение, после чего на территории предприятия вспыхнул пожар.
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