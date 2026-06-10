"Це постійний дефіцит": у ЗСУ зробили тривожну заяву про найбільшу проблему у війні

Найбільш гострою проблемою для України у військовій сфері залишається нестача систем протиповітряної оборони, здатних ефективно перехоплювати російські балістичні ракети. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

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За його словами, саме протидія балістиці наразі є критичним викликом для української оборони.

"Насамперед ідеться про російську балістику. На жаль, тих засобів, які є в нас, недостатньо. Маємо постійний, критичний дефіцит систем, здатних збивати балістичну зброю противника. Це найбільший виклик на сьогодні", — наголосив він.

Гнатов зазначив, що лише протягом травня російські війська застосували проти України десятки тисяч засобів повітряного ураження різного типу. Водночас українська протиповітряна оборона змогла знищити близько 90% цих цілей, що свідчить про високу ефективність роботи ППО, попри обмежені ресурси.

Водночас начальник Генштабу визнав, що наявних засобів недостатньо для повноцінного захисту великих міст, об’єктів критичної інфраструктури та військових підрозділів. Окрім систем ППО, Україна також відчуває нестачу далекобійних боєприпасів, окремих типів безпілотників, наземних роботизованих комплексів і засобів радіоелектронної боротьби.

Окремо Гнатов звернув увагу на те, що Росія постійно розширює виробництво та використання засобів повітряного нападу. Якщо раніше масованими вважалися атаки із 300–350 цілей за добу, то зараз кількість засобів під час окремих ударів наближається до тисячі одиниць.

"Ще рік тому рекордною вважалася атака із застосуванням 300–350 засобів за добу. Сьогодні рекорди вже наближаються до тисячі. І вони продовжують ставити завдання своєму оборонно-промисловому комплексу нарощувати ці спроможності. Це створює для нас нові виклики", — підкреслив він.

Також очільник Генштабу додав, що ще одним важливим викликом для ЗСУ залишається укомплектування армії особовим складом, що напряму впливає на загальну обороноздатність країни.

Портал "Коментарі" вже писав, що представник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат прокоментував можливість нових масованих ударів Росії та розвіяв деякі чутки, які ширяться в медіа.