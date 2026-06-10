logo

BTC/USD

61941

ETH/USD

1629.99

USD/UAH

44.98

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Это постоянный дефицит": в ВСУ сделали тревожное заявление о самой большой проблеме в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это постоянный дефицит": в ВСУ сделали тревожное заявление о самой большой проблеме в войне

Противник непрерывно увеличивает объем производства и использования средств воздушного поражения

10 июня 2026, 22:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Наиболее острой проблемой для Украины в военной сфере остается нехватка систем противовоздушной обороны, способных эффективно перехватывать российские баллистические ракеты. Об этом в интервью LIGA.net заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов.

"Это постоянный дефицит": в ВСУ сделали тревожное заявление о самой большой проблеме в войне

Фото: из открытых источников

По его словам, именно противодействие баллистике является критическим вызовом для украинской обороны.

"Прежде всего, речь идет о российской баллистике. К сожалению, тех средств, которые есть у нас, недостаточно. Есть постоянный, критический дефицит систем, способных сбивать баллистическое оружие противника. Это самый большой вызов на сегодняшний день", — подчеркнул он.

Гнатов отметил, что только в течение мая российские войска применили против Украины десятки тысяч средств воздушного поражения разного типа. В то же время, украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить около 90% этих целей, что свидетельствует о высокой эффективности работы ПВО, несмотря на ограниченные ресурсы.

В то же время, начальник Генштаба признал, что имеющихся средств недостаточно для полноценной защиты крупных городов, объектов критической инфраструктуры и военных подразделений. Кроме систем ПВО, Украина также испытывает нехватку дальнобойных боеприпасов, отдельных типов беспилотников, наземных роботизированных комплексов и радиоэлектронной борьбы.  

Отдельно Гнатов обратил внимание, что Россия постоянно расширяет производство и использование средств воздушного нападения. Если раньше массированными считались атаки с 300–350 целей в сутки, то сейчас количество средств при отдельных ударах приближается к тысяче единиц.  

Еще год назад рекордной считалась атака с применением 300-350 средств в сутки. Сегодня рекорды уже приближаются к тысяче. И они продолжают ставить задачу своему оборонно-промышленному комплексу наращивать эти возможности. Это создает для нас новые вызовы", – подчеркнул он.

Также глава Генштаба добавил, что еще одним важным вызовом для ВСУ остается укомплектование армии личным составом, напрямую влияющим на общую обороноспособность страны.  

Портал "Комментарии" уже писал, что представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат прокомментировал возможность новых массированных ударов России и развеял некоторые слухи, которые ходят в медиа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости