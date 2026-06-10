"Это постоянный дефицит": в ВСУ сделали тревожное заявление о самой большой проблеме в войне

Наиболее острой проблемой для Украины в военной сфере остается нехватка систем противовоздушной обороны, способных эффективно перехватывать российские баллистические ракеты. Об этом в интервью LIGA.net заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов.

Фото: из открытых источников

По его словам, именно противодействие баллистике является критическим вызовом для украинской обороны.

"Прежде всего, речь идет о российской баллистике. К сожалению, тех средств, которые есть у нас, недостаточно. Есть постоянный, критический дефицит систем, способных сбивать баллистическое оружие противника. Это самый большой вызов на сегодняшний день", — подчеркнул он.

Гнатов отметил, что только в течение мая российские войска применили против Украины десятки тысяч средств воздушного поражения разного типа. В то же время, украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить около 90% этих целей, что свидетельствует о высокой эффективности работы ПВО, несмотря на ограниченные ресурсы.

В то же время, начальник Генштаба признал, что имеющихся средств недостаточно для полноценной защиты крупных городов, объектов критической инфраструктуры и военных подразделений. Кроме систем ПВО, Украина также испытывает нехватку дальнобойных боеприпасов, отдельных типов беспилотников, наземных роботизированных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Отдельно Гнатов обратил внимание, что Россия постоянно расширяет производство и использование средств воздушного нападения. Если раньше массированными считались атаки с 300–350 целей в сутки, то сейчас количество средств при отдельных ударах приближается к тысяче единиц.

Еще год назад рекордной считалась атака с применением 300-350 средств в сутки. Сегодня рекорды уже приближаются к тысяче. И они продолжают ставить задачу своему оборонно-промышленному комплексу наращивать эти возможности. Это создает для нас новые вызовы", – подчеркнул он.

Также глава Генштаба добавил, что еще одним важным вызовом для ВСУ остается укомплектование армии личным составом, напрямую влияющим на общую обороноспособность страны.

Портал "Комментарии" уже писал, что представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат прокомментировал возможность новых массированных ударов России и развеял некоторые слухи, которые ходят в медиа.