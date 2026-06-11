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Коли Росія завдасть нового масованого удару: у Повітряних силах жорстко прокоментували чутки

Юрій Ігнат пояснив, за якими сигналами Повітряні сили визначають можливу масовану атаку та назвав ознаки, що свідчать про підготовку ворога до ударів

11 червня 2026, 00:20
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Клименко Елена

Представник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат прокоментував можливість нових масованих ударів Росії та розвіяв деякі чутки, які ширяться в медіа. В ефірі телемарафону він зазначив, що не всі повідомлення, зокрема з різних Телеграм-каналів, є надійними джерелами інформації.

Коли Росія завдасть нового масованого удару: у Повітряних силах жорстко прокоментували чутки

Фото: з відкритих джерел

"Не хочу нікого критикувати — кожен канал має власну аудиторію та стиль подачі інформації. Дехто може вільно вживати гучні слова або сенсаційні заголовки. Однак ми завжди орієнтуємося на офіційні джерела", — пояснив Ігнат. 

Він нагадав, що держава має налагоджену систему інформування населення у разі реальної загрози. Повідомлення надходять через Повітряні сили, Генеральний штаб та самого Президента України, що дозволяє громадянам своєчасно отримувати перевірену інформацію.

Що стосується оцінки підготовки ворога, представник ПС підкреслив, що контроль ведеться постійно. Кожного вечора військове керівництво отримує оновлену картину потенційних ризиків та ознак підготовки до масованого удару.

Основні фактори, що свідчать про підготовку атаки:

·         оснащення стратегічної авіації РФ крилатими ракетами;

·         фіксація певних радіопереписок та сигналів про підготовку удару;

·         активний рух ракетоносіїв у Чорному морі;

·         логістична підготовка та запуск дронів-камікадзе типу "Шахед".

Ігнат також зазначив, що великі рої дронів "Шахед" використовуються Росією перед ракетними ударами, аби виснажити українську протиповітряну оборону.

"Ці дрони вже стали невід’ємною частиною масованих атак. Під час масштабного удару одночасно можуть запускатися балістичні та крилаті ракети з різних платформ, а також численні Шахеди та їхні імітатори, щоб перевантажити ППО", — пояснив представник Повітряних сил.  

Портал "Коментарі" вже писав, що країни Європейського Союзу поки не можуть дійти згоди щодо долі 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, які були розблоковані Угорщиною. Німеччина виступає за те, щоб ці кошти повністю надійшли Україні, тоді як Польща наполягає на поверненні власних витрат у повному обсязі, повідомляє RMF FM.



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