Польща категорично проти передачі Україні грошей на зброю: Варшава шокувала причиною

Країни Європейського Союзу поки не можуть дійти згоди щодо долі 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, які були розблоковані Угорщиною. Німеччина виступає за те, щоб ці кошти повністю надійшли Україні, тоді як Польща наполягає на поверненні власних витрат у повному обсязі, повідомляє RMF FM.

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Нагадаємо, що загальна сума внесків країн ЄС до фонду становить 43 млрд євро, а потенційне відшкодування для донорів могло б скласти до 13,5 млрд євро.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала компроміс: повернути країнам лише 10% витрачених коштів, а решту спрямувати на навчання українських військових і спільні закупівлі озброєння. Проте Варшава категорично відкинула цю ідею.

"Ці гроші – це наші гроші", — заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

За його словами, Польща вже передала Україні озброєння на суму майже 2 млрд злотих (приблизно 450 млн євро) і наполягає на повному відшкодуванні. Польські дипломати відзначають, що країни, які першими надавали допомогу, як Польща чи Словаччина, не готові погоджуватися на зменшення компенсацій, тоді як держави, які приєдналися пізніше, зокрема Німеччина, підтримують зниження виплат.

Схожу позицію займає Словаччина, яка також вимагала повернення витрат у повному обсязі.

Німеччина ж пропонує направити всі розблоковані кошти на підтримку України. Заступник міністра оборони ФРН Себастіан Гартманн наголосив на зустрічі міністрів оборони ЄС у Нікосії, що Європейський фонд миру був створений як механізм солідарності.

Берлін підкреслює, що цього року Німеччина витратить на Україну 11,5 млрд євро, тому повернення кількох сотень мільйонів євро не матиме суттєвого значення. Схожі позиції дотримуються скандинавські країни та Франція.

Портал "Коментарі" вже писав, що вже під час льотних випробувань Україна може запускати балістичну ракету FP-9 у глибокий тил Росії. Таку оцінку дав авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі програми "Фабрика новин".